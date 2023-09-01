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兆豐金（2886）前7月淨利約221億元…成長超過8成！ 專家：明年股利可以期待

聯合新聞網／ 艾蜜莉
兆豐金。 圖／聯合報系資料照片
兆豐金。 圖／聯合報系資料照片

兆豐金（2886）前7月合計淨利約221億元，比起去年好非常多，成長超過8成，多虧了旗下兆豐銀行的貢獻，而銀行前7月稅後淨利約210億元，同樣是大增將近7成！

今年股利發的稍低一點，不過其實兆豐金今上半年的累計EPS，已經超越去年整年了，明年股利應該可以期待一下吧。

說到金控股，也有大大提議，我要不要考慮直接買進觀察名單的那8檔金控，自組「艾蜜莉金控股ETF」來存。

思考一下，這樣雖然能分散個股風險，但是等於是「單一產業ETF」的概念，反而變成分散不了產業風險，而且自組ETF要計算股數，也有算錯的可能，整體來說不是我會想實行的方式，我想我還是乖乖買現成的就好，比較方便也不容易出錯啦。

下周三(9/6)是兆豐金法說會，那時再來看看公司的展望跟規劃吧。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2886兆豐金 金控股

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