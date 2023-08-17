近年中租（5871）每次歷經中國業績的疑慮…皆大跌反應！ 專家：依舊實現總報酬率66％

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聯合新聞網／ 切老滾雪球
台股示意圖。本報系資料照
台股示意圖。本報系資料照

人生很多事想通後就沒那麼悲觀了，這應該是投資人這兩天對中租的想法。

中國經濟不好，不代表中租在中國的業績就整個沒了。事實上營收還是能繼續成長，只是影響點淨利。在大家都無比悲觀時， 正是股價最有價值時。

如果非常悲觀，假設今年佔中租淨利40%的中國業績最後衰退了30%，其他區域則保守估維持10%至15%成長，對中租全年業績的影響也只有約5%，但這幾個月股價卻反應了超過20%，投資人對未知的恐懼是被放大數倍的。

2020年七月我貼了篇文章，談到「模糊的正確勝過精確的錯誤」，投資時看懂A會到C就好了，不必計較它會怎麼到。投資更像是一種藝術而不是數學，看懂畫的意境即可，不用太計算細節。你就算是算出了精確的數字，股價也不會照你的數字來反應。

2020年七月至今，中租歷經了至少三次中國業績的疑慮，每次市場都是以大跌反應。但中租從2020年至今，就算跌到今天的位置，中租依然實現了總報酬率66%，年化報酬率13.6%，完勝0050年化8.9%的報酬（加計股子與股息再投入）。

投資人沒信心沒關係，你丟我就撿，我對中租完成2028年2000億營收目標的信心依然不變，我們2028年再來看股價與報酬率。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

5871中租KY 碧桂園

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