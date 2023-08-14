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鈊象（3293）毛利高達9成！ 專家：上半年賺2股本…股價合理偏低

聯合新聞網／ 股海老牛
鈊象位於五股的研發總部。圖／取自鈊象
鈊象位於五股的研發總部。圖／取自鈊象

老牛長期持有股票，遊戲股鈊象（3293)，長期以來配息也相當穩定，毛利9成高，上半年賺進2股本。

公司簡介

營運模式

近五年合併營收

近五年股利發放

股價走勢圖

老牛總結

鈊象屬於遊戲研發商，好處是公司毛利相對遊戲代理商來得高，不過研發費用也是相輔相成。但象旗下知名手遊具有高市估及粉絲黏著度，也是公司獲利穩定的重點來源。

鈊象累計前6月每股稅前盈餘26.68元。此外，近年公司有意擴大海外授權規模，目前積極申請歐洲博弈執照，有望於明年注營收貢獻，長線來看仍有成長性

從平均股利估價來看，目前價位來到「合理偏低」，剛好除息後價格來到相對便宜區。今年股價提升讓本益比來到15倍左右，屬於合理範圍內。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

鈊象 股利 遊戲股

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