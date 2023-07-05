鴻海（2317）配息5.3元創歷年新高…還能買嗎？ 專家：下半年擁「4大強勢」

台股回神拉出長紅，如今正好進入除權息旺季，有多檔科技股、貨櫃股、重量級傳產股將除息，上週長榮（2603）除息後飆出漲停，昨日再次拉出第二根漲停板，同步帶領萬海（2615）表演久違的一日填息，而今天將除息的陽明海運（2609）、鴻海（2317）表現也深受市場期待，紛紛喊出「就看公公跟阿明表演！」。

鴻海（2317）除息4日登場，每股配息5.3元創歷史新高，市場投資人紛紛高喊「海公公終於回來了」，截至目前收盤為止，鴻海盤中一度填息五成，可惜最終尾盤賣壓出籠，壓回平盤附近震盪，而在鴻海除權息的時刻，投資人是否足夠瞭解除權息是什麼？鴻海除息後還值得投資人觀察留意嗎？其又有什麼產業亮點值得注意？今天一次弄明白！

鴻海除權息

若以鴻海為例公司通常採「年配」方式除權息 圖片來源：goodinfo

「除權息」，顧名思義就是公司將前一年的獲利分配給股東，若以鴻海為例公司通常採「年配」方式除權息 ，例如 2023 年分配 2022 年的獲利，而當「分配」完成，公司的股價就會相對應減少，此時會把配股票稱為「除權」、配現金稱為「除息」。

1. 配息：發放「現金股利」，將盈餘獲利以現金發給股東。

2. 配股：發放「股票股利」，將股票發給股東，同時也會使股本變大。

去年鴻海全年 EPS 10.21 元，而公司盈餘分配率為 51.9% （簡單來說就是公司決定要把多少盈餘配發給股東的比率）

也就是說假設鴻海賺 100 元，那按照盈餘分配率就會分給股東 51.9 元。

現在我們來做簡單的計算，由於2022年鴻海全年 EPS 10.21元，現在乘以盈餘分配率 51.9% ，便可以得出今天投資人看到的「配發 5.3 元股利的結果」，而這裡所指的5.3元是指「每股配發現金」，實際上會依據股東持有「股數」乘以相對應的「股利」。

除息公式：除息後股價 = 除息前股價 – 現金股利

不過說到鴻海除息，投資人也可以多多注意掛牌在美國市場的鴻海ADR，其權益與鴻海股票是完全相同的商品，但比起台股鴻海卻有許多優勢，例如更高的配息、更高的漲幅、更低的投資門檻，鴻海ADR除了持有外，其實透過ADR折溢價的特性，也可以作為觀察台股鴻海的指標。

除息後鴻海還能再投資嗎？

而在傳統電子業旺季即將到來之時，鴻海除息後是否仍值得投資人關注，以下重點整理產業趨勢與法說資料與大家分享。

iPhone 15大改版 台鏈動起來

傳統第三季即將進入電子產業旺季，作為蘋果代工鏈一環的鴻海，如今也毫無懸念地吃下蘋果iPhone 15拉貨潮訂單，業界傳出iPhone新機晶片、鏡頭、螢幕三大重點項目6月中旬已經開始投產，另外機構件、機殼、PCB等組裝及零組件廠預計第三季也將陸續量產運營。

而在這批 iPhone 15 首批備貨中，據傳七成將會由鴻海進行代工，如今鴻海持續在印度擴產並優化製造能力，隨著印度製造能量大增，大舉縮短iPhone 15系列新機印度製造時間，除了幫助蘋果開拓印度市場，更讓人期待鴻海新機出貨量。

電動車仍在預期軌道中

電動車的進度，鴻海與鴻華先進合作的Model C預計今年下半年正式交貨，預估希望佔有國內一成市占率。高雄橋頭興建電動巴士工廠，預計2025年量產，初期規劃年產量500台，可望帶動相關電動巴士供應鏈成長。

注意：過去鴻海常被稱為超級代工廠，也被戲稱「毛三到四」，意指毛利率不高，而市場給予這類不太具備成長性與產業趨勢的企業本益比都落在 8-10 倍，這也是為何鴻海常年股價落在70-90間上下震盪，但現在鴻海宣布改做車用，且真正拿出Model C訂單實績，則市場會將願意給予車用產業較高的本益比，這也是為何鴻海過去3年股價能脫離慣性區間的原因。

迎接Nvidia AI 代工大單

AI GPU供不應求，NVIDIA獲益最大，其次為獨拿晶圓代工訂單的台積電，而A100/A800/H100的系統代工為緯創及鴻海，目前訂單約各半，下半年代工比重將有所調整，頂級高毛利H100目前鴻海約佔6成，下半年有機會拉升到九成。

亞馬遜雲端服務最大供應商

全球雲端服務供應商龍頭（CSP）亞馬遜AWS宣布，計劃在2030年底前投資印度雲端基礎設施，滿足當地客戶對雲端服務的需求，而鴻海（2317）是亞馬遜AWS雲端伺服器最大供應商受惠最大。

但從法說會來看，鴻海董事長劉揚偉不諱言，疫情創造的高成長階段已經結束，而在雲端網路產品，由於企業級需求不如預期，以及部分產品正在庫存調整週期，預計成長率會下修至持平。

投資鴻海 風險機會並存

對於鴻海目前股價站穩百元，淨值比接近1.1倍尚算健康，投資人不仿一步一步來，雖然鴻海下半年將開始進入營收旺季，且iPhone 15進入量產階段，如今董事長也喊出下半年 AI 伺服器將三倍成長的展望，但考慮到法說會上呈現的財報數據以及今年毛利率不易達到去年水準，而夏普負面衝擊雖降低但仍存在，投資人需謹慎觀察。

鴻海23Q1財報：

1、營收以1462.4億元，改寫歷年同期新高，年增4%，季減26%。

2、業外損失達201億元，稅後淨利來到128.25億元，季減68%，年減56%。

3、每股稅後純益0.93元，下探2020年第一季以來新低。

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原文出處：鴻海配息歷年新高！除息後還能買嗎？鴻海(2317) 下半年4大利多！

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