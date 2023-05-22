當初四檔金融股擇一來存…最終選第一金！ 他卻因「這點」：考慮換標的

【撰文・退休老杯杯】

很愛聽相聲

李立群有一個經典作品「台灣怪談」，在卡拉哈哈的段子中，有一段在講他乾爹快掛了的時候，他乾哥哥拿了很多的存摺過來。

乾爹一看，說了「這個時候我就不要再看什麼存摺啦！」

捧梗的接了句：「嗯，人已經超然了。」

乾爹接著說道：「我要看現金阿」。

今年，看到第一金的股利政策，我也想吶喊「這個時候我就不要再看什麼股票啦」、「我要看現金阿」。

當時，在做存股的規畫時，追求「長期穩定現金流入」的我，標的一開始就是設定在四大官股銀行「兆豐、合庫、第一、華南」。

而在做完功課後，稍稍瞭解了四間銀行大致的狀況，至於最在意的股利部分，大概是這樣的：

兆豐金：現金配的好，是首選。 合庫金：配股的比例中，股票配的多了些…相對來說現金配的較少，所以暫不考慮。 第一金：配股的比例中，以現金為主，偶爾配點股票。不是發最多的，但現金是最穩的。 華南金：配股的比例基本上股票與現金各半。

那這四檔中，只有兆豐與第一的現金股利政策，符合我退休後的現金需求。

可是兆豐金當時是0056的成分股，想說就不重覆投入；所以最終就是以可以帶給我「長期穩定現金流入」的第一金，做為最終的存股標的。

不過，這兩年，因為一些政策上的因素，導致第一金的盈餘分配率與現金殖利率降低，雖然說配股提高，對於複利的提升以及部位的增加是有幫助的，三率的提升，是可以增加公司大到不能倒的能力。

但，對已退休的我來說...「我要看現金阿！」

近來，可能第一金比較穩定，前兩年受到負面的影響也較小，近來在金融股普遍股利發的不理想的狀況下，表現相對穩定。

所以在新聞上，常看到對它的吹捧，可能很多人會很開心，自己的標的上了新聞，看到的消息也都是好消息，被關注後股價上升的感覺也不錯。

但對於其實很不喜歡手上標的上新聞，希望低調領股利就好的我來說，真的還是不希望看到它這麼多只講好話的新聞...

加上這兩年股利政策的改變，讓我真的無法跟著高興起來...將再持續觀察，給它幾年時間希望當它滿足了大到不能倒的銀行之三率要求後，在現金的部分可以回到至少1年1元的水準了。

雖說在現在的股利政策之下，領到的如果全部變現，還比原本領的多，但我還是喜歡單純一點不要讓我賣股換錢，也不會讓股本膨脹的現金股利，如果未來無法恢復到可滿足我每年需要的現金股利水準

屆時就該好好思考，並做好準備，隨時將部位轉到其它能夠發給我「長期穩定現金流」的口袋標的上啦！（目前是規畫轉成0056以外的ETF為主）

這一篇單純寫給自己的筆記，有點逆風，也與近期媒體寫的方向不太一樣，但除了是提醒自己不要被近期的好消息衝昏頭，忘了原本投資的初衷之外，更要告訴自己，不要忘記自己的策略。

隨時做好在滿足出場條件時，換股的準備；希望，一切順利了！

作者：退休老杯杯

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資隨記140_我要看現金阿~