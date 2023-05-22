快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當初四檔金融股擇一來存…最終選第一金！ 他卻因「這點」：考慮換標的

聯合新聞網／ 方格子
第一金（2892）。圖/資料照片
第一金（2892）。圖/資料照片

【撰文・退休老杯杯】

很愛聽相聲

李立群有一個經典作品「台灣怪談」，在卡拉哈哈的段子中，有一段在講他乾爹快掛了的時候，他乾哥哥拿了很多的存摺過來。

乾爹一看，說了「這個時候我就不要再看什麼存摺啦！」
捧梗的接了句：「嗯，人已經超然了。」
乾爹接著說道：「我要看現金阿」。

今年，看到第一金的股利政策，我也想吶喊「這個時候我就不要再看什麼股票啦」、「我要看現金阿」。

當時，在做存股的規畫時，追求「長期穩定現金流入」的我，標的一開始就是設定在四大官股銀行「兆豐、合庫、第一、華南」。

而在做完功課後，稍稍瞭解了四間銀行大致的狀況，至於最在意的股利部分，大概是這樣的：

兆豐金：現金配的好，是首選。

合庫金：配股的比例中，股票配的多了些…相對來說現金配的較少，所以暫不考慮。

第一金：配股的比例中，以現金為主，偶爾配點股票。不是發最多的，但現金是最穩的。

華南金：配股的比例基本上股票與現金各半。

那這四檔中，只有兆豐與第一的現金股利政策，符合我退休後的現金需求

可是兆豐金當時是0056的成分股，想說就不重覆投入；所以最終就是以可以帶給我「長期穩定現金流入」的第一金，做為最終的存股標的

不過，這兩年，因為一些政策上的因素，導致第一金的盈餘分配率與現金殖利率降低，雖然說配股提高，對於複利的提升以及部位的增加是有幫助的，三率的提升，是可以增加公司大到不能倒的能力

但，對已退休的我來說...「我要看現金阿！」

近來，可能第一金比較穩定，前兩年受到負面的影響也較小，近來在金融股普遍股利發的不理想的狀況下，表現相對穩定。

所以在新聞上，常看到對它的吹捧，可能很多人會很開心，自己的標的上了新聞，看到的消息也都是好消息，被關注後股價上升的感覺也不錯。

但對於其實很不喜歡手上標的上新聞，希望低調領股利就好的我來說，真的還是不希望看到它這麼多只講好話的新聞...

加上這兩年股利政策的改變，讓我真的無法跟著高興起來...將再持續觀察，給它幾年時間希望當它滿足了大到不能倒的銀行之三率要求後，在現金的部分可以回到至少1年1元的水準了

雖說在現在的股利政策之下，領到的如果全部變現，還比原本領的多，但我還是喜歡單純一點不要讓我賣股換錢，也不會讓股本膨脹的現金股利，如果未來無法恢復到可滿足我每年需要的現金股利水準

屆時就該好好思考，並做好準備，隨時將部位轉到其它能夠發給我「長期穩定現金流」的口袋標的上啦！（目前是規畫轉成0056以外的ETF為主）

這一篇單純寫給自己的筆記，有點逆風，也與近期媒體寫的方向不太一樣，但除了是提醒自己不要被近期的好消息衝昏頭，忘了原本投資的初衷之外，更要告訴自己，不要忘記自己的策略。

隨時做好在滿足出場條件時，換股的準備；希望，一切順利了！

作者：退休老杯杯

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資隨記140_我要看現金阿~

2892第一金 2886兆豐金 0056元大高股息 金融股 ETF

延伸閱讀

加入00878和00713優點！月配息ETF「00929」有何特別之處…能投資嗎？

「玉山金長線股價絕對不會只有這樣」但卻獲利了結？ 他：短線滿足點已到

「張榮發遺囑」預立也沒用？ 專家：有效或無效對張國煒的差距會是100億

繼承5億遺產…高中生結婚後2小時就墜樓！ 律師：照規定配偶可取得一半

相關新聞

當初四檔金融股擇一來存…最終選第一金！ 他卻因「這點」：考慮換標的

當時，在做存股的規畫時，追求「長期穩定現金流入」的我，標的一開始就是設定在四大官股銀行「兆豐、合庫、第一、華南」。

結合ESG概念 國喬股東會紀念品推「廚房節能神器」

身為石化業標竿，國喬（1312）善盡地球公民之責，今年首度以公司治理面向，強化與利害關係人溝通，結合ESG概念推出股東會...

兩岸旅遊解封在即 山富亮燈漲停改寫新天價 觀光股齊步慶祝

「小兩會」本月有望啟動協商，激勵今（22）日觀光股走高，其中以山富（2743）表現最為亮眼，強勢攻上漲停121元，股價創...

潤泰材通過配發現金股利0.23元 董座：今年離岸風電灌漿材再拿一認證

潤泰精材（8463）今（22）日舉行股東會，惟在職業股東頻頻發言干擾，議事受到拖延；股東會承認2022年合併營收達42....

長榮航成量居冠 法人：航空股今年成長幅度具表現空間

兩岸開放，航空業擴大增班，航空股成交量居冠，長榮航（2618）與華航（2610）分別站上30元與20元大關，長榮航成交量...

「玉山金長線股價絕對不會只有這樣」但卻獲利了結？ 他：短線滿足點已到

5月19號的時候，玉山金已經把2月20日至21日，那段重大利空消息的下跌，給全部漲回來了，還過了前高點的26.1元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦