「玉山金長線股價絕對不會只有這樣」但卻獲利了結？ 他：短線滿足點已到

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享自己當初在玉山金（2884）因為先前配息不佳這個利空消息導致股價大跌，當時認為危機也是轉機，絕對是玉山金撿便宜的時候，不過為何現在已經將當時買進的三張，賣掉獲利了結了呢？

以下為影音內容：

2月21號當時玉山金因為配息不佳的利空股價大跌，看到以下走勢圖：

在5月19號的時候，已經把2月20日至21日，那段重大利空消息的下跌，給全部漲回來了，還過了前高點的26.1元，19號收盤價來到了26.3元。

當時股價因為很大的利空消息重挫，現在漲了回來，回到了原本該有的位置。

所以對於我個人來說，短線上的階段性任務已經完成了，自己對於短性上的滿足點已經到了，所以就將其賣出；認為短期會有震盪。

但是賣出不代表就看壞玉山金，因為上述都是用短線來看，長線來說股價絕對不會只有這樣。

但短線震盪完長線還會上漲，那為什麼不抱著等待長線上漲到來呢？

理由其實很簡單，因為認為短線勢必會震盪，剛好近期又想要買進其他檔股票，就不想要把本金卡在玉山金裡面。

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