鴻海105元以下無腦買！他嗨喊：現在不做多什麼時候做多？

台股16日收漲，終場收15673.9點，上漲198.85點，三大法人買超181.01億元。針對鴻海（2317），投資人傾向做多，並指出「105以下無腦買，115以上分批出」。

一名網友在PTT發文表示，鴻海除息前有不少好消息，「海公公的強自不用多說，近期還有電動車的消息」，迎來一波「樂觀潮」以及「撿股利的人群」，肯定會「給夠面子大噴特噴」，直言「這種時候不做多，什麼時候做多？」

該網友建議，「105以下無腦買，沒在跟你停損，115以上分批出，漲不上去不吃筍，當個果凍粉放著儲值台灣價值，大家說好不好？」

其他網友則留言「拜託低調，我還沒買夠」、「選舉不是好事，什麼東西都被挖」、「利空除盡準備掃貨了」、「等100元在買吧！別急」、「買這支是要等著輸吧」、「認真嗎…有這麼看好」、「早就開始買進」、「感覺會噴，向上還向下不好說」。

還有網友留言「幾個月前看到吹電信股，結果比中華電還…」、「爽啊利空跌不下去嘻嘻」、「要100以下了，除完息還有90嗎？」、「110都難」、「沒吧會被搓掉」、「鴻海的問題就是，他真的需要分拆公司，包了一堆有話題有題材的事業體在裡面，拆出來獨立上市才有市場估值」。