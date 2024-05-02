傳產題材股 資金轉進

美科技股拉回整理，拖累台股昨（2）日失守月線，盤面資金轉戰評價、基期相對偏低的傳產題材股，長榮航（2618）、國產等相關指標強強滾，法人看好後市仍有輪動機會，短多可採區間操作賺取價差。

盤面電子股成交占比持續壓抑在六成以下，評價、位階不高的傳產題材股躍居多頭焦點，以法人近五日買超逾500張強勢股來看，長榮航、華航、潤泰新、榮剛、三陽工業、工信、國產、耿鼎、冠德、勤美、寒舍等，漲幅達2.6%至9.9%不等。

全球通膨壓力未歇，加上都更題材發酵，先前一度拉回修正的營建建材股重振雄風，展開強攻走勢，今年有四大案完工入帳的潤泰新爆量攻頂收42.25元，改寫波段高點，具資產題材的三陽工業、國產，以及屬於上下游關係的工信、勤美等同步強勢。