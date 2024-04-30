台股大漲 金融股「大象跳舞」掀話題

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股有別先前電子股獨強，昨（29）日在金融、傳產族群助攻下大漲，其中，金融指數勁揚3.37%，攻上近兩年新高點位1,865.05點；營建指數漲3.34%，收603.74點，為近24年最高。惟金融股「大象跳舞」，也引發市場憂心台股已經「漲無可漲」，才會輪到向來不動如山的金融股大漲，憂心大盤漲勢已到末升段。

對於「金融勁揚是台股末升段」的說法，投顧法人不諱言：「有這個可能性。」法人表示，以黃金分割率來看，台股前波下跌1,592點、點位為19,291點，反彈壓力區在20,579點，目前指數漲到20,495點，已經相當接近，指數空間有限，加上接近5月報稅季，大老闆可能會有賣股繳稅的動作，不利盤勢續漲。

金融指數昨天上漲60.8點收1,865.05點，為2022年4月14日1,874.52點之後最高，營建指數收603.74點，為1990年5月15日620.87點後最高。華南投顧董事長儲祥生表示，這波漲到金融指數飆高，的確有那麼一點台股末升段味道，不過金融股是扮演落後補漲的角色，如果資金可以回到AI主流股，指數才有機會再攻高。

台新投顧副總經理黃文清指出，資金湧入非電族群，主要是基期低、落後補漲，尤其是最近的高股息、兩岸觀光、營收題材等利多頻傳，也帶動非電族群表現。

台股 金融股

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