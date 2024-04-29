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聯發科第1季營運優於預期 法人維持「買進」目標價1,200元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
聯發科。本報資料照片
聯發科。本報資料照片

台股29日大漲375點，AI族群也紛紛走強，其中聯發科（2454）收漲1%，今年第1季營運也優於市場預期。其中，生成式AI邊緣運算的發展，有望為聯發科帶來價值重估（Re-rating）的機會，因此法人維持「買進」的投資建議，目標價1,200元。

聯發科今日以1,055元開最高價，起先開盤大漲50元，隨後緩步向下震盪，但整體盤勢仍維持於平盤之上，最終以1,015元作收，上漲10元、漲幅1%，成交量逾7,900張。

日線方面，目前月線維持所有均線之上，依序反壓10日線、5日線，而5日線仍遭月線、季線、10日線、120日線反壓，值得注意的是KD指標位於低檔黃金交叉，可靜待MACD指標由負轉正找買點。

另外，聯發科受惠手機庫存回補，今年第1季營收1,334.6億元，年營收增長率達39.5%，營運優於市場預期。法人分析，其中手機營收占比61%，手機的年營收增長率達85%，最主要成長原因是來自旗艦晶片天璣9300銷售優異的表現，而智能手機在2023年第4季及2024年第1季都有強勁的補貨需求，對 於OEM客戶的銷售也相應增加，因此整體庫存也已經變得越來越健康。

聯發科在人工智慧個人電腦（AI PC）領域也扮演著重要角色，法人指出，過去ARM架構PC CPU只有蘋果定位在高階產品，大部分ARM PC CPU以Chromebook為主，因此看好聯發科及高通推出的高階筆電用ARM PC CPU滲透率未來將持續提升，其中聯發科的生成式AI邊緣運算有望帶來價值重估（Re-rating）的機會，故法人維持「買進」的投資建議，目標價1,200元。

營收 聯發科

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