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台股上漲375點 三大法人買超421億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股29日開高走高，早盤以20235.93點開出，終場收在最高20495.52點，上漲375.01點，漲幅1.86%，成交量4199.96億元，三大法人買超421.93億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超342.37億元，投信買超38.37億元，自營商買超（合計）41.18億元，其中自營商（自行買賣）買超25.29億元，自營商（避險）買超15.89億元。

台股今日大漲，一舉站上月線，收復所有均線，盤面上以傳產股較強，造紙、金融、營建等表現亮眼，其中金融股以中信金（2891）漲停領軍，新光金、國票金、群益證等三檔終場漲幅皆超過4%，而國泰金、華南金、遠東銀、元大金、永豐金上漲超過3%。

台股 自營商

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