台股上漲375點 三大法人買超421億元
台股29日開高走高，早盤以20235.93點開出，終場收在最高20495.52點，上漲375.01點，漲幅1.86%，成交量4199.96億元，三大法人買超421.93億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超342.37億元，投信買超38.37億元，自營商買超（合計）41.18億元，其中自營商（自行買賣）買超25.29億元，自營商（避險）買超15.89億元。
台股今日大漲，一舉站上月線，收復所有均線，盤面上以傳產股較強，造紙、金融、營建等表現亮眼，其中金融股以中信金（2891）漲停領軍，新光金、國票金、群益證等三檔終場漲幅皆超過4%，而國泰金、華南金、遠東銀、元大金、永豐金上漲超過3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言