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台股勁揚375點收20,495點、逼近20,500點 台積電收795元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。中央社
台股。中央社

台股29日終場指數收盤上漲375.01點，收盤指數20,495.52點，成交量4,199.96億元。台積電（2330）今日收盤上漲13元，收盤價795元。今日由電子股撐盤，金融股領軍營建及資產股強漲，匯集人氣。

世芯-KY（3661）、創意（3443）、聯發科（2454）強勢也拉動金麗科（3228）等股，上詮（3363）漲停帶動波若威強勢，此外，鴻海（2317）、京元電（2449）、譜瑞-KY（4966）、智原（3035）、國巨（2327）與力旺（3529）也走高； 今日多投資金也轉進資金融、營建及資產類股，金融股在中信銀強勢帶動上揚，新光金（2888）、國票金（2889）等漲幅超過4%；國建（2501）上曜鄉林、聯上發（2537）、冠德（2520）及太設（2506）等股勁揚5%以上；中石化（1314）及農林（2913）漲停，士紙（1903）、六福（2705）與勤美（1532）等股也隨之勁揚。

第一金投顧表示，在加權指數未成功站上月線之前，還是先看季線和月線之間的區間震盪，投資人可來回操作即可，盤勢不穩下，追價的勝率偏低；操作上，美股科技龍頭包括美超微、高通、蘋果等都將公布財報之外，則是 FOMC 也將於台灣時間 5月2日凌晨召開，預期在訊息面較多的情況下，盤勢依舊震盪，短線以逢低布局為主，待後續盤勢明顯轉多之後再轉趨積極即可。

金融股

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