聚焦台美潛力股 富邦投信：三多策略配置為今年首選

短線美國總統初選及以伊戰爭不確定性升溫，加上今(2024)年第1季財報披露與展望預測下，近期美股整體波動度將加劇，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，此時更凸顯以多重資產進行布局的重要性，以債券收益標的及配息型子基金為基本配置外，並輔以股票積極部位及AI高成長主題型標的，實現由「多元配置」、「多重收益」及「多利趨勢」構成的三多策略，為今年核心配置首選。

觀察近期美國展望，薛博升認為，短線股市震盪無礙長期多頭走勢，目前半導體庫存已調整至健康水位，半導體銷售額擺脫衰退重回正成長，基本面好轉將有利美股後市。統計1996年至2024年，過去SIA全球半導體銷售金額表現，過去七次年增率由負翻

正增長後第一年，美股四大指數均呈現上漲，若將時間拉長至後兩年，除了道瓊指數接近30%外，其餘指數平均漲幅皆有逾30%。

此外，AI題材利多推動今年第1季美股大漲後，市場擔憂美股是否處於歷史高點，觀察1998年~2023年期間，標普500指數歷史數據顯示，在美股創紀錄高點後進行投資，與任何一天買進美股平均報酬率相比並無明顯劣勢。

至於台股方面，隨著時序即將進入至5月份，台股將迎來五窮六絕淡季時，市場擔心股東將「賣股繳稅」恐對台股形成賣壓，觀察籌碼面會發現大戶持股比例下降，但只要公司基本面正向則無須擔憂，此時回檔修正反而是進場投資台股的好時機。

薛博升進一步指出，統計2013~2023過去十年，每年5月底進場投資台股續抱至當年底，台股平均報酬率為4.1%，若扣除2015年中國股災-14.1%、2018年中美貿易戰-10.6%、2022年Fed停止QE升息-15.9%等三年股災，則台股平均報酬率進一步提升逾1成至10.6%。IDC預估台股今、明兩年股利配發金額趨勢向上，加上今年仍有高股息相關基金將募集，將成為台股資金一大活水，未來在基本面仍有撐之下，台股後市行情不淡。

薛博升強調，富邦台美雙星多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資範圍跨區域（台美兩大主流市場），同時也跨資產（成長股+收益資產），提供投資人月配息機制與三種幣別（新台幣、人民幣及美元）選擇之多元化基金，將是5月市況相對動盪之下，兼顧資本利得與息收資產的好選擇。同時精選能對抗通膨之高息的收益資產，因應不同的景氣循環階段，動態靈活調整最適的投資標的，讓投資組合達到最優勢配置，投資人可著眼長線角度進行布局。