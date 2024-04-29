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股利太香！中信金早盤大漲一度攻上漲停板

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

金融股今（29）日普遍上揚，中信金（2891）上周五公布現金股利，董事會決議，每股配發1.8元，創19年新高，股價今直接向上跳空開高，早盤即強鎖漲停板，並爆出超過9萬張大量。同樣公布股利的永豐金（2890）盤中也大漲逾3%，永豐金每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，為9年新高。

台股早盤大漲逾300點，其中金融指數表現亮眼，大漲近3%，中信金一度攻上漲停板至34.25元，新光金（2888）、群益證（6005）漲幅逾4%，永豐金、國票金（2889）上漲超過3%，臺企銀（2834）、華南金（2880）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等漲幅逾2%。

中信金公告股利，每股配發1.8元現金股利，盈餘配發率約63.83％，雖略低於上一年度64.5％盈餘分配率，但與2017年到2021年盈餘分配率落在45.8％到56.5％相比，仍比前幾年佳。中信金2023年稅後純益為560.81億元，每股稅後純益（EPS）達2.82元。

永豐金也同步公布股利，董事會決議，每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計配發1元股利，盈餘配發率61.72%。永豐金2023年稅後盈餘197.64億元，EPS 1.62元。

永豐金指出，本次股利皆以未分配盈餘發放，並適度保留盈餘供子公司業務擴張發展，保持近年來盈餘配發率至少六成以上的目標，另外，旗下主要子公司永豐銀行與永豐金證券，2023年股東權益報酬率分別達到10.34%與12.02%。

中信金 永豐金 股利

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