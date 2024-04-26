美國第一季GDP年增率遠低市場預期…今年不降息還恐升息？ 女子：債券要有持續長抱的心態

上班前碎碎念系列

美國公布今年第一季GDP年增率，開出遠低於市場預期2.4%的1.6%，一轉大家先前每個月在談經濟強勁的風向。同時又受到通膨數據尚未降溫的壓力，投資人再次預期美國今年可能不降息或者升息。

反映在剛收盤的股市上，除了科技股撐，主要指數仍下跌：道瓊-0.98%、標普-0.46%、納斯達克指數-0.64%、費城半導體指數+1.96%；台積電ADR+2.71%。

也因為前面提到投資人對利率政策的預期心理，美國10年期公債殖利率上升至近半年高點。跟女子一樣是手抱債券的朋友要再持續有長抱的強健心態了。

而今天如果想要加碼或攤平債券ETF的人，女子還是回到折溢價，交易前務必要看「淨值」，不要看到市價下跌就追跌了。

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