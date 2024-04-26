美國第一季GDP年增率遠低市場預期…今年不降息還恐升息？ 女子：債券要有持續長抱的心態
上班前碎碎念系列
美國公布今年第一季GDP年增率，開出遠低於市場預期2.4%的1.6%，一轉大家先前每個月在談經濟強勁的風向。同時又受到通膨數據尚未降溫的壓力，投資人再次預期美國今年可能不降息或者升息。
反映在剛收盤的股市上，除了科技股撐，主要指數仍下跌：道瓊-0.98%、標普-0.46%、納斯達克指數-0.64%、費城半導體指數+1.96%；台積電ADR+2.71%。
也因為前面提到投資人對利率政策的預期心理，美國10年期公債殖利率上升至近半年高點。跟女子一樣是手抱債券的朋友要再持續有長抱的強健心態了。
而今天如果想要加碼或攤平債券ETF的人，女子還是回到折溢價，交易前務必要看「淨值」，不要看到市價下跌就追跌了。
◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言