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比大盤更慘？四檔跌停股中 兩檔高價IC設計股中標

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股25日開低，下跌超過200點，收在19,857.42點，成交量縮至3,597.14億。示意圖。圖／聯合報系資料照
台股25日開低，下跌超過200點，收在19,857.42點，成交量縮至3,597.14億。示意圖。圖／聯合報系資料照

台股25日開低，下跌超過200點，收在19,857.42點，成交量縮至3,597.14億，統計今跌停的個股中，有兩檔為高價IC設計類股，高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）開盤直接重挫，收723元；記憶體矽智財IP股力旺（3529）也重跌至1,930元。

譜瑞-KY 24日舉辦法說會，第1季稅後純益5.73億元，年增62%，每股純益（EPS）7.21元，但第1季毛利率42.8%低於先前釋出財測43%至47%的區間，加上第2季原先就是PC、筆電市場的淡季，目前訂單能見度不高，多以急單為主，因此本季營收估在季減9.1%至和第1季持平之間。

關於影響譜瑞-KY毛利率的原因，譜瑞董事長趙捷表示，低階產品線市場價格競爭相當激烈，競爭對手幾乎已經不計成本的殺價，不過譜瑞已經與晶圓代工廠商討生產成本。新品USB 4 Retimer晶片已經攻入美系筆電平台大廠供應鏈，另外將透過OEM／ODM廠爭取AI伺服器或是工作站（Workstation）等相關終端應用訂單。

力旺因業績認列周期影響，3月8,715.3萬元，年增45.1％，累計第1季營收為8.02億元，季減10.6％，年增20.2％。

力旺去年授權金收入占營收約3成，權利金占近7成，力旺總經理何明洲指出，授權金業務有強勁的授權需求，權利金方面，首季權利金受單一客戶製程轉換到更先進製程，將短暫影響相關收入。目前持續往更先進製程開發，會有更多晶圓廠技術授權案，可變電阻式記憶體RRAM也會導入更多晶片客戶。

譜瑞-KY自2/20的1,320元一路下滑，股價已連續下跌兩個月，今更跳空開低，重挫跌停至723元，若以2/20的收盤價計算，累計跌幅達44%。力旺也同樣弱勢，繼2/15創下3,250歷史高點後，股價一路震盪走跌，至今跌幅也達35%。

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