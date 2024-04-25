快訊

大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

隋棠孩子被地震嚇到失眠 讚老師「1舉動」：以人為本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲豹能源奪水處理標案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）旗下水處理事業再傳捷報，昨（24）日宣布子公司煒盛環科拿下「台北市濱江水資源再生中心」標案，工程加上擴充營運代操總金額為98.88億元，該標案預計2029年完工，2030年正式營運，可望對母公司雲豹能源帶來長期營收挹注。

雲豹能源總經理趙書閔表示，煒盛環科在雲豹能源入主後，陸續取得多起水處理標案，並整合集團太陽光電、儲能、綠電與環境整治等業務，近年成績斐然，已成為集團小金雞之一。這次取得濱江水資中心大型標案，充分展現雄厚水資源處理經驗，結合母公司綠能資源持續穩健發展。

煒盛環科此次招標案與旺邦營造、翔益營造共同合作，取得「濱江水資源再生中心新建工程統包案」，工程金額為63.9億元，加上濱江水資中心三階段操作維護工作與生物薄膜過濾系統（MBR）置換工程與其他擴充工程金額34.98億元，合計金額為98.88億元，履約自今年5月起，預計2029完工，2030年開始營運，營運履約期限總計最長九年，將為集團帶來穩健收入。

據悉，濱江水資源再生中心位於松山機場旁，為北市第二座三級汙水處理廠。未來完工後每日可處理16萬噸汙水，為台北市繼迪化廠、內湖廠、民生廠後，即將興建的第四座水資源中心，加上規劃中的社子島水資源再生中心，台北市目標在2030年達到汙水日處理量97.5萬噸目標，未來將解決量能不足問題，達到完全自主處理的政策目標。

太陽能 水資源 雲豹能源

延伸閱讀

中職／26日迎整修後首戰 桃園棒球場新面貌亮相

張善政盤點超前工程 要局處拋開本位心態找出超前對策

影／高雄工程小開駕特斯拉載2友車上拉K 遭警方臨檢逮捕

影／國道一號接台74線工程趕在520通車？高公局：5月中就可完工

相關新聞

謝金河才說「特斯拉大勢已去」就立刻漲逾10%！ 網：東方神秘力量

電動車大廠特斯拉（Tesla）24日公布財報低於市場預期，不過宣布加速推出更實惠平價的車種，以及電動皮卡車產能爬坡順利，盤後股價大漲逾10%。財信傳媒集團董事長謝金河23日才剛提及，「Tesla恐大勢已去！」特斯拉立刻大漲，PTT網友笑稱是「東方神秘力量」。

散戶集結…證券劃撥餘額創高 相關數據展現多頭格局

散戶大軍集結股市最前線。中央銀行昨（24）日公布3月金融情況，散戶信心指標──證券劃撥存款餘額衝至3兆5,126億元，首...

台股重現15千金

台股千金股昨（24）日除旭隼收跌外，其餘均上漲，又以嘉澤、弘塑亮燈漲停最強勢，而聯發科、鈊象、弘塑等三檔高價股也重回千金...

大摩降評面板雙虎 下修目標價

台股昨（24）日大漲532點，盤面個股多數上揚，而面板雙虎友達、群創則受到摩根士丹利（大摩）降評及大降目標價的利空衝擊，...

證券劃撥存款餘額 創新高

散戶大軍集結股市最前線，中央銀行昨公布三月金融情況，散戶信心指標—證券劃撥存款餘額衝至三兆五一二六億元，首度突破三點五兆...

就市論勢／邊緣運算、金融 有看頭

以伊衝突不再擴大後，對金融市場影響也逐漸淡化，美股四大指數自低檔區連日反彈。CNN恐懼貪婪指數也從日前的31回到40，雖然指數仍落在恐慌區間，但這樣的市場氛圍是個好現象，投資人沒有瘋狂搶進股市，而是時而觀望時而理性入市，前一段時間的修正，更為股市帶來逢低進場空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。