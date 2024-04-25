雲豹能源奪水處理標案

以伊衝突不再擴大後，對金融市場影響也逐漸淡化，美股四大指數自低檔區連日反彈。CNN恐懼貪婪指數也從日前的31回到40，雖然指數仍落在恐慌區間，但這樣的市場氛圍是個好現象，投資人沒有瘋狂搶進股市，而是時而觀望時而理性入市，前一段時間的修正，更為股市帶來逢低進場空間。

2024-04-25 00:26