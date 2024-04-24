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個人投資交易 線上免費查
臺灣證券交易所為服務投資大眾，以「投資人個人資料查詢系統」申請查詢證券開戶及交易明細資料，將完全免費，並精心製作「證券帳戶明細、有價證券交易資料哪裡查（完整版）」教學影片，讓民眾輕鬆上手。
證交所表示，採用「網際網路」方式申請查詢開戶、委託或成交明細資料，是最省時、最便捷的方法，凡持有合法「自然人憑證」、「工商憑證」及「證券下單憑證」的投資人，全年皆可使用其中任何一種憑證在「投資人個人資料查詢系統」，查詢投資人於證券集中交易市場與跨證券商的個人資料。其中，包括開戶狀況、成交紀錄、委託紀錄及申購狀況，證交所將以電子郵件，採加密方式，寄送查詢的相關資料至投資人電子信箱。此項便民措施不受時間及地域的限制，不收取任何費用，但若需查詢股票庫存餘額，請民眾直接洽詢集保結算所辦理。
證交所提供「透過網際網路申請」、「親至證券商以通訊方式申請」及「親至證交所申請」等三種查詢「證券帳戶」和「交易買賣有價證券資料」方式，其中「透過網際網路申請」完全免費，請民眾多加利用網際網路查詢。
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