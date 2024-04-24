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證交所「IPO 資訊揭露專區」 4月30日正式上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為強化市場參與者服務並提升資訊利用效能，臺灣證券交易所邀集櫃買中心及券商公會共同籌設整合性IPO資訊平台「IPO資訊揭露專區」，將於2024年4月30日上線，投資人屆時能透過網址（https://mops.twse.com.tw/IPO/imformationhub.html）或證交所、櫃買中心及券商公會官網訪問該網站，除了可一站式查詢原有申請及最近上市(櫃)公司進度、競價拍賣及公開申購承銷日程表、開標統計表及券商公會於官網揭示相關承銷公告外，本次專區還新增功能。

證交所IPO資訊揭露專區新增功能有：

1、 IPO承銷行事曆：查詢每日公開申購、競價拍賣、詢價圈購期間及掛牌日資訊；

2、 承銷案件一覽表：檢視正在辦理IPO承銷案件之IPO公司股票代號、公司簡稱及發行市場類型；

3、 最新市場公告：檢視最新有關公開申購、競價拍賣及詢價圈購市場公告；

4、 IPO公司承銷日程表快速查：針對單一IPO公司查詢完整承銷日程表內容；

5、 IPO承銷市場概況：以圖表方式檢視欲查詢年度每個月IPO公司掛牌件數及每月IPO公司對外公開銷售總金額資訊。

證交所指出，該網站建置將分散於證交所、櫃買中心、證券商業同業公會及公開資訊觀測站等網站的IPO資訊予以整合，並進一步將整合範圍延伸至發行公司申請上市(櫃)進度，提供投資人更全面性的資訊服務。

此外，可提供使用者友善簡易之操作介面，且藉由圖像呈現，提供直覺式資訊，將有助於投資人參與IPO公司承銷作業。證交所今年4月15日宣布「孕育台股護國群山、引領產業多元發展」計畫，助力資本市場產業健全及均衡發展，推升台灣資本市場價值，其中透過建置「IPO資訊揭露專區」，據以優化投資人關係。

IPO 櫃買中心 證交所

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