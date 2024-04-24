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台股一度漲逾500點再站上2萬點 這5檔就貢獻超過340點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股24日開高走高，一度衝達20,108.20點。圖／聯合報系資料照
台股24日開高走高，一度衝達20,108.20點。圖／聯合報系資料照

台股24日開高走高，一度衝達20,108.20點，上漲逾500點，領軍再衝上2萬點的要角首推台積電（2330），光是台積電大漲就貢獻大盤指數超過240點，再加上鴻海（2317）、廣達（2382）、聯發科（2454）、欣興（3037）等股同步大漲，合計這5檔股票上漲，就貢獻大盤指數漲點超過340點。

美股周二收漲，道瓊工業指數上漲263.71點，漲幅0.7%，收38,503.69點；標普500指數上漲59.95點，漲幅1.2%，至收5,070.55點；那斯達克綜合指數上漲245.34點，漲幅1.6%，收15,696.64點；費城半導體指數大漲2.2%。

美股上漲激勵台股24日開高，早盤以19,770.46點開出，上漲171.18點，由台積電領軍上，盤中一度衝達20,108.20點，指數再衝上2萬點，盤中大漲逾500點，台積電大漲之外、AI股、台積電供應鏈等股也同步上漲。

外資23日買超台積電2,979張，終止連九賣，台積電ADR周二收133.43美元，上漲2.8%，台積電今日以770元開高後走高，盤中一度衝達784元，大漲30元，成為領軍台股衝上2萬點的指標，盤中漲幅逾3%，光是台積電上漲就貢獻大盤指數超過240點。

廣達首度證實獲輝達地表最強晶片GB200整機訂單，預計 9月量產，出貨動能將逐季加溫，今年伺服器出貨動能將是「更樂觀的雙位數成長」，上調今年伺服器出貨展望；廣達今日以250元開高，一度衝達漲停260.5元，盤中漲幅逾9%，貢獻大盤指數約29點。

鴻海24日也是大漲走勢，早盤以147.5元開出，一度拉升至154元，盤中漲幅逾6%，貢獻大盤指數約37點；聯發科24日重返千金，早盤以995元開高後走高，一度拉升至1,020元，盤中漲幅逾4%，貢獻大盤指數約23點。

欣興以178元開高後衝上漲停板187元鎖死，上漲17元，排隊買單超過7,700張，貢獻大盤指數約9點；另外，第三高價股緯穎（6669）也是開高走高，一度拉升至2,305元，盤中上漲近8%，貢獻大盤指數約10點。

台積電 台股

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