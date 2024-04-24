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台積電大漲衝上780元貢獻大盤逾200點 台股盤中站回2萬點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電大漲。路透
台積電大漲。路透

外資23日買超台積電（2330）2,979張，終止連九賣，台積電ADR周二收133.43美元，上漲2.8%，台積電24日以770元開高後走高，盤中衝達780元，大漲26元，成為領軍台股2萬點的指標，光是台積電上漲就貢獻大盤指數約220點。

美股周二收漲，道瓊工業指數上漲263.71點，漲幅0.7%，收38,503.69點；標普500指數上漲59.95點，漲幅1.2%，至收5,070.55點；那斯達克綜合指數上漲245.34點，漲幅1.6%，收15,696.64點；費城半導體指數大漲2.2%。

台積電ADR周二上漲2.8%，收在133.43美元，較台北交易溢價拉大為15.4%，外資在連續9個交易日賣超台積電之後，昨日轉為買超，投信及自營商昨日也是買超，合計昨日三大法人買超台積電3,417張，台積電早盤開高後走高，收復5日線，盤中衝達780元。

台股早盤以19,770.46點開出，上漲171.18點，隨後由台積電領軍，盤中上漲逾400點再度站上2萬點。

台積電 台股

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