快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

花蓮餘震不斷 觀光署振興方案受矚目 觀光股強漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

花蓮23日凌晨發生兩起規模6以上地震，早上8點、10點又分別發生規模5以上地震，交通部觀光署先前針對4月3日的花蓮強震提出三波振興方案，包括自由行與團客補助、境外包機獎勵，總經費約30億元，可望在5月、6月暑假檔前上路。23日觀光股群起上漲，山富（2743）、五福（2745）盤中大漲逾8%，寒舍（2739）大漲超過6%，燦星旅（2719）、富野（2736）強漲逾5%。

根據氣象署報告顯示，23日凌晨發生規模6以上共2起地震 ，上午又發生至少兩起規模5以上的有感地震，先前交通部觀光署調查，當地平均住房率降到一成，現在再發生餘震，恐更影響復甦進度。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部目前正在研擬相關振興方案，三波振興方案中有觀光業融資補貼，另外還有自由行與團客補助或是境外包機獎勵，預計行政院近期會召開會議討論。花蓮地區的飯店業者表示，403地震後，花蓮飯店觀光業只有一個字可以形容「慘」，業界也在等待花蓮政府未來推出的觀光振興政策。

受到振興方案相關消息激勵，旅遊、飯店股強漲，五福漲勢最為強勁，盤中大漲逾8%，一度漲至102元；山富也大漲逾7%，鳳凰（5706）、雄獅（2731）漲幅2~3%。寒舍強漲逾5%，亞都（5703）盤中上漲4%，夏都（2722）漲幅逾3%。

地震 觀光

延伸閱讀

花蓮餘震不斷、山路整修 飯店延長停業陣痛期拉長

地震不斷！花蓮兩棟樓再傾倒 張齡予嘆「都在自家飯店附近」

上百餘震心驚！蔣萬安曝昨晚狀況：太太護三寶、我護太太

比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

相關新聞

喜迎618購物節！航空雙雄起飛 長榮航、華航盤中勁揚

亞洲電商巨頭「空運貨」去年開始轉進傳統航空公司，電商包機的需求今年一路成長，加上「618購物節」5月底就開始醞釀，帶動航...

紡織業景氣回春！類股表現亮 這檔盤中改寫一年半新高

台股23日開高上漲，紡織產業景氣回春，多家公司對於未來展望看好，推動近日紡織股股價走揚，紡織股今表現亮眼，整體指數盤中上...

輝達股價反彈 AI股盤中勁揚 廣達表現亮眼

隨著企業超級財報周到來，投資人寄望大型科技公司，美股四大指數22日勁揚，台積電ADR終場上漲1.61%，AI龍頭輝達反彈...

金融債指數殖利率近6% 債券ETF甜甜價來了

市場擔憂國際戰火升溫，影響美國及台灣股市回檔下修，法人觀察，上周資金即大幅流向高品質債券，連動美國10年期公債殖利率彈升...

花蓮餘震不斷 觀光署振興方案受矚目 觀光股強漲

花蓮23日凌晨發生兩起規模6以上地震，早上8點、10點又分別發生規模5以上地震，交通部觀光署先前針對4月3日的花蓮強震提...

面板廠春燕報到 雙虎股價勁揚 群創盤中大漲逾7%

研調機構集邦科技（TrendForce）22日公布最新面板報價，大尺吋面板報價受到世足盃及巴黎奧運等國際運動賽事引爆電視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。