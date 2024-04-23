花蓮餘震不斷 觀光署振興方案受矚目 觀光股強漲

花蓮23日凌晨發生兩起規模6以上地震，早上8點、10點又分別發生規模5以上地震，交通部觀光署先前針對4月3日的花蓮強震提出三波振興方案，包括自由行與團客補助、境外包機獎勵，總經費約30億元，可望在5月、6月暑假檔前上路。23日觀光股群起上漲，山富（2743）、五福（2745）盤中大漲逾8%，寒舍（2739）大漲超過6%，燦星旅（2719）、富野（2736）強漲逾5%。

根據氣象署報告顯示，23日凌晨發生規模6以上共2起地震 ，上午又發生至少兩起規模5以上的有感地震，先前交通部觀光署調查，當地平均住房率降到一成，現在再發生餘震，恐更影響復甦進度。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部目前正在研擬相關振興方案，三波振興方案中有觀光業融資補貼，另外還有自由行與團客補助或是境外包機獎勵，預計行政院近期會召開會議討論。花蓮地區的飯店業者表示，403地震後，花蓮飯店觀光業只有一個字可以形容「慘」，業界也在等待花蓮政府未來推出的觀光振興政策。

受到振興方案相關消息激勵，旅遊、飯店股強漲，五福漲勢最為強勁，盤中大漲逾8%，一度漲至102元；山富也大漲逾7%，鳳凰（5706）、雄獅（2731）漲幅2~3%。寒舍強漲逾5%，亞都（5703）盤中上漲4%，夏都（2722）漲幅逾3%。