快訊

地牛翻身！花蓮發生有感地震 初判震度4級以上

中職／洪一中被關球場地下室第二波懲處 高市運發局副局長記過

張國煒怒告長榮大哥「內線交易金額破百億」 張國華回應了

外資上週賣超1819億寫單週最大量 晶圓雙雄最大苦主

中央社／ 台北22日電
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

台積電下修全球半導體預測與中東戰事等多重利空因素，外資上週大逃殺，根據證交所統計，上週外資在台股賣超金額新台幣1819.98億元，創下史上單週最大賣超紀錄。其中晶圓雙雄成最大苦主，聯電、台積電分列外資賣超排行榜前2名。

根據證交所公布統計數字，上週外資在集中市場賣超1819.98億元，帶動今年以來外資由原先買超轉為賣超，累積賣超631.48億元。

截至19日統計，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為26兆3023億元，占全體上市股票市值比重42.35%，較前1週的28兆5186億元，大減2兆2163億元。

在個股方面，上週外資賣超前3名分別為聯電16萬6158張，台積電9萬4176張，和長榮航9萬414張。晶圓雙雄名列外資賣超排行榜前2名。

買超排行榜前3名則包括鴻海2萬9697張，大同2萬4264張，和寶成2萬870張。

台積電 外資

延伸閱讀

台積電熊本廠工程師震驚！日本同事「準時下班」 網揭不奴關鍵

台師大新開8學程 半導體學程與台積電合作保證面試

美超級財報週登場 法人：台股籌碼偏空拚守季線

永豐投顧：冷靜觀望 留意優質股買點

相關新聞

熱錢退潮？電纜股六檔跌停、重電股王華城跌停板

台股今22日波動劇烈，早盤一度上漲逾百點，但隨後賣壓出籠，指數下跌翻黑，先前表現強勢的電器電纜和重電類股紛紛重摔，電纜股...

新股抽籤小確幸又來了 這檔5月13日掛牌、抽中可望賺逾7萬

台股上市櫃新股抽籤又來了，家碩 (6953)、巧新（1563）將在5月13日分別掛牌上櫃及上市，22日同時展開競價拍賣，...

外資上週賣超1819億寫單週最大量 晶圓雙雄最大苦主

台積電下修全球半導體預測與中東戰事等多重利空因素，外資上週大逃殺，根據證交所統計，上週外資在台股賣超金額新台幣1819....

小資族也能抽 這檔承銷價24元、中籤可賺1.14萬

有成精密 (4949) 預計5月9日掛牌上市，競價拍賣投標作業22日結束，將在4月24日開標，4月26日進行公開申購，發...

塑化股抗跌！中石化爆量上漲 台塑四寶股價上衝

台股22日早盤雖一度拉高，但盤中下跌翻黑，下探至19,395.31點，不過塑膠股抗跌大漲逾4%，中石化（1314）爆出1...

中信金送「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」！7家金控股東會紀念品一次看

金控股股東常會紀念品陸續出爐。中信金（2891）公告，本次股東常會紀念品為不鏽鋼雙層隔熱多功能碗，今年股東會將在6月14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。