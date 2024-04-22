外資上週賣超1819億寫單週最大量 晶圓雙雄最大苦主
台積電下修全球半導體預測與中東戰事等多重利空因素，外資上週大逃殺，根據證交所統計，上週外資在台股賣超金額新台幣1819.98億元，創下史上單週最大賣超紀錄。其中晶圓雙雄成最大苦主，聯電、台積電分列外資賣超排行榜前2名。
根據證交所公布統計數字，上週外資在集中市場賣超1819.98億元，帶動今年以來外資由原先買超轉為賣超，累積賣超631.48億元。
截至19日統計，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為26兆3023億元，占全體上市股票市值比重42.35%，較前1週的28兆5186億元，大減2兆2163億元。
在個股方面，上週外資賣超前3名分別為聯電16萬6158張，台積電9萬4176張，和長榮航9萬414張。晶圓雙雄名列外資賣超排行榜前2名。
買超排行榜前3名則包括鴻海2萬9697張，大同2萬4264張，和寶成2萬870張。
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