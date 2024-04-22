賴政府520行情倒數 市場盯台股止跌五訊號

賴政府上任520行情倒數一個月，台股遭逢美日股市破季線、區域緊張情勢，四大投顧董總認為，後續能否止跌、在520前站回2萬點要看五大訊號，包括中東情勢趨緩、台積電（2330）季線不破、新台幣止貶、外資空單下降、融資減肥。

美股上周五（19日）隨市場消化以色列空襲伊朗利空消息後，道瓊指數反彈，台指期夜盤也止穩；不過，全球前三大伺服器廠美超微宣布將於30日發布財報，卻未給出積極業績指引，股價大跌23.1%，輝達重挫10%、AMD跌5.4%，那斯達克、費城半導體等指數下跌2%至4.1%，台積電ADR下跌3.4%，台股今日將再面臨考驗。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投顧執行長賴建承、統一投顧董事長黎方國等四大董總看法，官股券商上周大買474億元力抗外資，投信也連六日買超，可見穩盤企圖強烈，台股後市能否回穩，首重五大止跌訊號。

首先，中東情勢若趨緩，將有利解除系統性風險問題，股市可望止跌；但若緊張情勢擴大，可能進一步刺激油價等大宗物資價格，連帶通膨壓力將再起，不利全球股市走勢。

其次，留意台積電股價及ADR走勢。台積電上周五收750元，距季線720元仍有距離，但相較美日股已跌落季線之下，以及廣達、大立光等權值股已破季線，台積電能否守住季線影響指數至大；另一方面，台積電ADR與現貨溢價差為10.7%，上周一度剩6.5%，若回到10%以上代表國際資金追逐台積電，反之意味面臨賣壓。

第三是新台幣匯率走勢。中東緊張情勢帶動國際油價走高，牽動聯準會官員未來利率政策，部分官員甚至不排除未來升息可能性，造成美元再度走強，若新台幣可止貶回穩，才可減緩外資賣壓。第四，目前外資在台指期未平倉口數逼近2萬口，來到今年1月15日以來高點，心態偏空，能否收斂值得留意。第五是目前融資餘額仍達2,820億元之上，仍偏高，主要是疫情期間內資主導盤勢成功，讓投資人信心堅定。