台股暴跌774點！法人：支撐上漲三隻腳中「兩腳有裂痕」

台股19日狂瀉774點或3.8%，回測季線關卡，法人認為，支撐台股本波大漲的三隻腳中，人工智慧（AI） 題材利多先前已反映，而製造業復甦與美國降息預期亦在近期出現裂痕，建議短期保守應對，不宜太快進場。

針對台股大跌，凱基投顧台股策略分析師張明祥出具最新策略報告指出，台股從 2023年12月至 2024年4 月波段上漲逼近5,000 點，漲幅近三成，預估本益比則由16.8 倍推升至19.5 倍。

其中，AI題材為股市持續攀升的重要動能，但已初步反映在評價面，並於3月8日見到高點。

張明祥分析，台股19日重挫，主要反映在 AI 狂潮修正、製造業復甦不如預期、美國降息延後等多項利空，顯現脆弱事實；至於疊加的地緣政治風險升溫只是加劇下跌，而非下跌主因。

他認為，AI 狂潮帶動的漲勢，在台股3月21日升破2萬點時便已面臨修正，但台積電（2330）股價並未跟隨本波AI修正局勢而下跌，其餘臺灣及美國半導體股都已開始修正，因此台積電大跌屬於落後補跌。

此外，美國經濟較預期強韌，讓市場對美聯準會降息預期持續回撤，3月CPI 數據顯示通膨降溫困難，加上多位聯準會官員接棒表達將維持高利率更久言論，甚至Fed第三把手紐約聯準銀行總裁Williams在 18日 提及再升息言論，都推升美元和美債殖利率持續走高，造成股市回檔壓力。

張明祥表示，美國降息進度不如預期將使企業營運成本升高，且股市評價也將因而難以上升。此前由美國降息題材所提供的利多現已不復存在。

雖然19日傳出以色列報復伊朗，一度成為台股跌幅加重原因之一，但後來新聞闢謠，伊朗軍方表示未收到來自境外襲擊消息，各類重要地點和設施皆處於安全狀態，以色列也不評論或否認是其所為，張明祥解析，這樣的消息加劇造成台股如此大的跌幅，其實凸顯出台股脆弱性。

他指出，以色列與伊朗間的衝突確實仍為市場後續關注重點，但台股本波暴跌有理有據，並非單純由單一利空所引發，建議現階段應稍安勿躁，在利空未確認完全反映、且市場尚未消化完畢下，短期內應保守應對，不宜太快進場。