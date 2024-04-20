快訊

恭喜！「親愛又陌生的新寶寶」吳姍儒宣布懷二寶 孩子性別曝光

25歲女腹痛「1個月後死亡」驚揭罹癌王 醫生警告3症狀快就醫

台股暴跌774點！法人：支撐上漲三隻腳中「兩腳有裂痕」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股19日狂瀉774點或3.8%，回測季線關卡，法人認為，支撐台股本波大漲的三隻腳中，人工智慧（AI） 題材利多先前已反映，而製造業復甦與美國降息預期亦在近期出現裂痕，建議短期保守應對，不宜太快進場。圖／聯合報系資料照片
台股19日狂瀉774點或3.8%，回測季線關卡，法人認為，支撐台股本波大漲的三隻腳中，人工智慧（AI） 題材利多先前已反映，而製造業復甦與美國降息預期亦在近期出現裂痕，建議短期保守應對，不宜太快進場。圖／聯合報系資料照片

台股19日狂瀉774點或3.8%，回測季線關卡，法人認為，支撐台股本波大漲的三隻腳中，人工智慧AI） 題材利多先前已反映，而製造業復甦與美國降息預期亦在近期出現裂痕，建議短期保守應對，不宜太快進場。

針對台股大跌，凱基投顧台股策略分析師張明祥出具最新策略報告指出，台股從 2023年12月至 2024年4 月波段上漲逼近5,000 點，漲幅近三成，預估本益比則由16.8 倍推升至19.5 倍。

其中，AI題材為股市持續攀升的重要動能，但已初步反映在評價面，並於3月8日見到高點。

張明祥分析，台股19日重挫，主要反映在 AI 狂潮修正、製造業復甦不如預期、美國降息延後等多項利空，顯現脆弱事實；至於疊加的地緣政治風險升溫只是加劇下跌，而非下跌主因。

他認為，AI 狂潮帶動的漲勢，在台股3月21日升破2萬點時便已面臨修正，但台積電（2330）股價並未跟隨本波AI修正局勢而下跌，其餘臺灣及美國半導體股都已開始修正，因此台積電大跌屬於落後補跌。

此外，美國經濟較預期強韌，讓市場對美聯準會降息預期持續回撤，3月CPI 數據顯示通膨降溫困難，加上多位聯準會官員接棒表達將維持高利率更久言論，甚至Fed第三把手紐約聯準銀行總裁Williams在 18日 提及再升息言論，都推升美元和美債殖利率持續走高，造成股市回檔壓力。

張明祥表示，美國降息進度不如預期將使企業營運成本升高，且股市評價也將因而難以上升。此前由美國降息題材所提供的利多現已不復存在。

雖然19日傳出以色列報復伊朗，一度成為台股跌幅加重原因之一，但後來新聞闢謠，伊朗軍方表示未收到來自境外襲擊消息，各類重要地點和設施皆處於安全狀態，以色列也不評論或否認是其所為，張明祥解析，這樣的消息加劇造成台股如此大的跌幅，其實凸顯出台股脆弱性。

他指出，以色列與伊朗間的衝突確實仍為市場後續關注重點，但台股本波暴跌有理有據，並非單純由單一利空所引發，建議現階段應稍安勿躁，在利空未確認完全反映、且市場尚未消化完畢下，短期內應保守應對，不宜太快進場。

AI 人工智慧 台積電 台股 美國經濟 聯準會 降息

延伸閱讀

台股震盪 統一羅智先：反映全球對經濟發展的擔心

中東地區鬆一口氣！BBC：以色列、伊朗互打應已落幕

以色列低調證實空襲 美以伊朗三方沉默避免局勢升級

圖表看時事／以色列空襲伊朗境內 一圖看懂雙方衝突從何起

相關新聞

台股下殺774點…之前太虛幻現在較實在？ 小師傅：經歷美股熔斷與疫情之後漲跌只是日常

看到大盤這跌幅，我還以為阿共仔打過來勒...想說準備晚上要去公園報到了。

台積電無庸置疑很好…為何法說變法會？ 專家曝原因：現階段股市易暴漲暴跌

說真的，台積電的表現無庸置疑很好，但最大的問題就在於...

3利空 引爆台股大跌774點

台股昨日早盤跳空開低，盤中指數猶如大怒神一路下殺，跌點一度超過千點，最低觸及一九二九一點，終場下跌七七四點，以一九五二七...

台股崩跌 三大法人賣近千億 跌點774點史上最大

台股昨（19）日在利率鷹聲再起、台積電釋出半導體產業偏空訊息、中東緊張局勢再升溫等三大利空集結下，賣壓傾巢而出，上演黑色...

台股震盪 統一羅智先：反映全球對經濟發展的擔心

全球股市急挫，台股大跌，統一董事長羅智先今天表示，因有地緣政治的戰爭風險、台積電股價也重挫，顯示全世界對經濟發展抱持擔心...

國際股市急挫…法人：跌勢化解前 操作須控管風險

台積電法說會失靈，加上中東局勢緊張，台股昨天重挫，指數下跌774點，跌破2萬大關，賣壓出籠，代表散戶的融資餘額較前一交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。