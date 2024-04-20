台股恐慌指數飆 市場轉悲觀

台股昨（19）日重挫，市場氛圍轉空。台股恐慌指數（VIX）由18日收盤的17.73，昨日盤中一度上衝至25.07，終場收20.63，升幅16.3%，超過代表市場氛圍轉趨悲觀的臨界點20，為一年多來波段新高。

至於避險代表元大台灣50反1（00632R）重返4元，並以61.7萬張為上市櫃交投最熱絡標的。

台股本周在中東地緣政治風險驟升、市場預期美聯準會降息不如預期、美股回檔修正等利空因素衝擊下，單周指數大跌1,209點、跌幅5.8%，尤其昨日市場賣壓大舉出籠、散戶如驚弓之鳥，指數大跳水3.8%、跌點達774點。

市場氛圍偏空，連帶推升代表投資人多空心態的台股恐慌指數單日跳升16.3%，由17.73大增至20.63，盤中更一度衝上25.07，不但創下一年多來最高，也是一年多來單日最大升幅。

由於台股恐慌指數突破代表市場氛圍轉趨悲觀關鍵值20，顯示投資人恐慌情緒大舉增溫，行情趨勢恐不利短線表現。