聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股恐慌指數飆 市場轉悲觀

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股昨（19）日重挫，市場氛圍轉空。台股恐慌指數（VIX）由18日收盤的17.73，昨日盤中一度上衝至25.07，終場收20.63，升幅16.3%，超過代表市場氛圍轉趨悲觀的臨界點20，為一年多來波段新高。

至於避險代表元大台灣50反1（00632R）重返4元，並以61.7萬張為上市櫃交投最熱絡標的。

台股本周在中東地緣政治風險驟升、市場預期美聯準會降息不如預期、美股回檔修正等利空因素衝擊下，單周指數大跌1,209點、跌幅5.8%，尤其昨日市場賣壓大舉出籠、散戶如驚弓之鳥，指數大跳水3.8%、跌點達774點。

市場氛圍偏空，連帶推升代表投資人多空心態的台股恐慌指數單日跳升16.3%，由17.73大增至20.63，盤中更一度衝上25.07，不但創下一年多來最高，也是一年多來單日最大升幅。

由於台股恐慌指數突破代表市場氛圍轉趨悲觀關鍵值20，顯示投資人恐慌情緒大舉增溫，行情趨勢恐不利短線表現。

台股

延伸閱讀

台股指數下挫 融資餘額減36億元

台股一度崩跌逾千點 金管會：必要時祭穩定措施

台股重挫外資期貨加碼淨空單 法人：牽動季線保衛戰

史上第二大！外資大賣台股857億元 賣超前10都有誰

相關新聞

3利空 引爆台股大跌

台股昨日早盤跳空開低，盤中指數猶如大怒神一路下殺，跌點一度超過千點，最低觸及一九二九一點，終場下跌七七四點，以一九五二七...

台股崩跌 三大法人賣近千億 跌點774點史上最大

台股昨（19）日在利率鷹聲再起、台積電釋出半導體產業偏空訊息、中東緊張局勢再升溫等三大利空集結下，賣壓傾巢而出，上演黑色...

台股重挫引發投資人恐慌 官員：國安基金必要時進場

台股昨（19）日重挫，盤中一度大跌千點，引發投資人恐慌，關切國安基金是否進場護盤，包括行政院長陳建仁、國安基金相關官員、...

台股恐慌指數飆 市場轉悲觀

台股昨（19）日重挫，市場氛圍轉空。台股恐慌指數（VIX）由18日收盤的17.73，昨日盤中一度上衝至25.07，終場收...

金管會盯外資：必要時採穩定措施

台股昨日重摔七七四點，創史上收盤最大跌點，對此，金管會表示，將關注外資資金動向對台股影響，若有非理性下跌，「必要時將採取...

PC出貨回溫 台鏈來電

研調機構Counterpoint預估，受惠AI PC需求驅動，加上各領域需求出貨回溫、新一輪換機潮帶動，今年PC出貨可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。