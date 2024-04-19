外資本周賣超1,819億元！最大苦主竟是「它」 台積電排第二
台股19日大跌774點、跌幅3.8%，收19,527點，成交金額爆出約7,047.8億元，成為有史以來第三大量，跌點則創下史上最大跌點。統計本周（4月15日至4月19日）外資連賣第六周，賣超金額高達1,819.9億元；投信維持七周買進，金額為152.4億元；自營商連八周賣超，賣超金額為583.6億元。
根據CMoney統計，三大法人本周於集中市場，外資賣超1,819.9億元；買超鴻海2.9萬張最多，其次依序為大同、寶成、矽統、三商壽、工信、國票金、漢翔、合機、義隆，成為外資本周最為青睞的前十強；賣超聯電16.6萬張最多，其次為台積電、長榮航、群創、榮運、友達、台新金、緯創、華邦電、中工。
投信買超152.4億元，買超群益證3.7萬張最多，其次依序為國產、聯電、聯強、世界、元大金、京城銀、東元、大聯大、臺企銀，成為投信最為青睞的前十強；賣超中信金2.8萬張最多，其次為兆豐金、力積電、群創、緯創、金像電、台肥、潤隆、萬海、鴻海。
自營商賣超583.6億元，買超聯電1.4萬張最多，其次依序為元大金、友達、永豐金、國票金、遠東新、亞泥、仁寶、中信金、正新，成為自營商最為青睞的前十強；反之賣超群創9,977張最多，其次為大亞、鴻海、南亞科、大同、緯創、廣達、長榮航、中興電、燿華。
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