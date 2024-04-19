台股重挫774點 證交所信心喊話：基本面穩固
台股19日收跌774點或3.8%，盤中一度重挫逾千點，臺灣證券交易所信心喊話表示，臺灣基本面穩固，將密切注意相關國際事件影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。
受到通膨數據續熱及國際地緣政治風險高漲影響，臺灣發行量加權股價指數19日收盤下跌774點，成交值約為7,047億元，亞洲主要市場亦全數下挫。
證交所表示，近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內臺灣發行量加權股價指數可能會與全球市場連動。
美國3月通膨數據續熱且勞動力市場強勁，推遲市場對聯準會降息時點的預期，美國10年期公債殖利率一度突破4.6%，加上美聯準會官員鷹派發言，美國四大指數前一日收市除道瓊指數皆呈下跌走勢，臺股隨之走跌。
觀察國際情勢，證交所分析，俄烏及以巴衝突持續未解，伊朗上周對以色列發動大規模空襲，以色列又傳出於凌晨飛彈攻擊伊朗境內，中東地區動盪影響全球供應鏈，國際地緣政治風險升溫，亦造成全球股市動盪。
國內情勢來看，臺灣前二月累計出口較去年同期成長9.7%，市場資金穩定，加上國發會景氣燈號於今年轉為綠燈，顯示臺灣經濟已逐漸回升，各主要預測機構亦認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，顯示台股基本面穩固。
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