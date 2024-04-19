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外資賣超857億累計連8賣 提款晶圓雙雄、熱門ETF

中央社／ 台北19日電
外資大賣台積電。記者林澔一/攝影
外資大賣台積電。記者林澔一/攝影

台股今天終場重挫774.08點，收在19527.12點，外資賣超新台幣857.52億元，多檔ETF成調節標的，並大砍晶圓雙雄聯電6.7萬張、台積電5.5萬張；外資累計「連8賣」，賣超金額合計近1950億元，

台股今天盤中崩跌逾千點，終場重挫774.08點，收在19527.12點，成交值新台幣7047.88億元。

三大法人今天合計賣超台股998.55億元，其中自營商賣超223.9億元，投信買超82.87億元，外資及陸資賣超857.52億元。

值得注意的是，外資不只今天賣超金額改寫台股歷史次高紀錄，加上今天已連續8個交易日賣超，累計賣超金額近1950億元；投信則是連續6個交易日買超，今天買超金額擴大為82億元，自營商則連續7個交易日賣超。

根據公開資料統計，外資賣超排行方面，多檔ETF成為外資調節標的，00929復華台灣科技優息位列第一，外資賣超逾7.9萬張，00940元大台灣價值高息、00919群益台灣精選高息、00939統一台灣高息動能均進入外資賣超前10名，分別賣超逾6.7萬張、2.5萬張、2萬張。

個股方面，外資賣超聯電、台積電最多，分別賣超逾6.7萬張、5.5萬張，其餘還有群創、中工、長榮航、友達，賣超張數在3.1萬張至1.7萬張左右。

外資買超方面，布局長榮1.6萬張位列第一，陽明位居第二，買超張數逾1.1萬張；其餘還有三商壽、矽統、皇昌等個股。

觀察投信買超名單，前5大為群益證、元大金、國產、聯強、京城銀。

自營商今天也調節多檔ETF，針對00929復華台灣科技優息賣超逾24萬張，也賣超00940元大台灣價值高息逾16.9萬張、00878國泰永續高股息8.5萬張。

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