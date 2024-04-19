台股一度崩跌逾千點 金管會：必要時祭穩定措施

台北股市遭國際利空空襲，盤中崩跌逾千點，終場指數重摔774點，加權股價指數，以1萬9527點收盤，跌幅3.81％，為同時段亞股的重災區，外資放手狂賣台股，賣超857億元。金管會19日表示，將關注外資資金動向對台股影響，若有非理性下跌，「必要時將採取相關穩定措施」。

金管會指出，美股前一交易日受聯準會（Fed）放鷹影響，四大指數除道瓊外全數走跌，亞股開盤跟殺後，再傳以色列飛彈擊中伊朗，中東地緣政治緊張，亞股跌幅擴大。

金管會向投資人喊話台股基本面穩健，今年截至3月底本益比約23.53倍，現金殖利率達2.71%％，若加計股票股利則為為2.81％，國內上市櫃公司截至113年3月底累計營收約9.53兆元，較去年同期增加5.4％，為歷年同期次高。

證期局強調，19日台股的下跌是因為投資人觀望通膨、產業前景及中東衝突等消息面影響，短期間雖然對投資人心理及交易造成影響，但目前台股上市櫃公司體質仍相當健全且總體經濟基本面良好。

金管會表示，將密切注意後續中東衝突、通膨、Fed利率決策走向等影響，並關注外資資金匯出入動向對台股的影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。