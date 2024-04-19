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台股史上前五大單日跌點 竟有3次是因為「這原因」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股史上前五大單日跌點。經濟日報製表
台股史上前五大單日跌點。經濟日報製表

台股19日開低走低，盤中一度下滑至19,291.88點，重挫1,009.32點，寫下盤中歷史第二大跌點，終場收在19,527.12點，下跌774.08點，則是史上單日收盤最大跌點；統計台股史上前五大單日跌點發現，竟然有3次的重挫原因是受到新冠疫情的衝擊。

台股今日早盤以19,992.06點開低，台積電（2330）早盤開低走低，拖累大盤表現，盤中再傳出以色列對伊朗進行報復性攻擊的消息，進一步加重大盤跌勢， 指數一度下滑至19,291.88點，重挫1,009.32點，寫下盤中歷史第二大跌點，終場收在19,527.12點，下跌774.08點。

台股今日收盤創下史上單日最大跌點，主要是受到中東地緣政治風險又起、台積電法說會不如預期、聯準會降息預期延後、半導體大廠ASML財報遜色等國內外利空訊息的衝擊，光是台積電重挫54元，收在750元，就影響大盤指數約413點。

統計台股史上前五大單日跌點，今日重挫774.08點居最高、第二大則是2020年1月30日，大跌696.97點、接下來是2021年5月12日下跌680.76點、2018年10月11日則是下跌660.72點，居第四大、2021年5月11日大跌652.48點。

分析造成當日大跌的原因發現，2020年1月30日的大跌，主要是因為農曆年期間，新冠疫情在中國大陸大爆發，台股年後在投資人恐慌下出現長假補跌；2021年5月11日及5月12日連兩天的大跌，也與疫情升溫有關；至於2018年10月11日的大跌，則是因為全球股災的衝擊。

台積電 台股

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