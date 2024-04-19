台股重挫774點創最大跌點 千金股全慘綠、聯發科失千金

台股19日收在19,527.12點，重挫774.08點，寫下史上單日最大跌點，跌幅3.81%，櫃買指數收盤也是重挫3.29%，千金股全數收黑，且因聯發科（2454）失守千元關卡，終場只剩14家千金股，另外，興櫃股王印能科技也是下跌表現。

FED「鷹聲再起」，再傳出今年不排除再升息的看法，美股周四費城半導體大跌，美債殖利率持續攀升，台股早盤以19,992.06點開低，台積電領跌，早盤也是開低走低，盤中再傳出以色列對伊朗進行報復性攻擊的消息，進一步加重大盤跌勢， 指數一度下滑至19,291.88點，重挫1,009.32點，寫下盤中歷史第二大跌點，終場收在19,527.12點，下跌774.08點。

台股重挫，千金股也是慘綠一片，股王信驊收3,000元，下跌220元，跌幅6.83%；股后世芯-KY則是再失守3,000元關，以2,860元收盤，跌幅5.76%；緯穎收7.4%；力旺重挫至跌停2,190元；跌幅超過5%的還有祥碩、旭隼、嘉澤、M31等。

盤中弘塑、鈊象一度跌落千元之下，終場則是守住千元價位；但聯發科則是跌出千金股名單，終場收在993元，下跌57元，跌幅5.42%。