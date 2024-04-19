快訊

老公外遇，她顧家拚事業堅持不離婚！7旬婦：中風就找小三照顧他

20萬人要看宇多田光！主辦單位公布中籤率「10中1」

大跌774點！台股今創史上最大跌點紀錄 1萬9527點收盤

台股出現史上最大災情 證交所說話了 都是他們惹的禍

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股今天發生419股災，證交所分析原因，是國際因素所致。圖／聯合報系資料照片
台股今天發生419股災，證交所分析原因，是國際因素所致。圖／聯合報系資料照片

台北股市加權股價指數重摔774點，創史上收盤最大跌點，以1萬9527點作收，跌幅3.81％，成交爆出大量7047億元，證交所今日表示，台股是受到通膨數據續熱及國際地緣政治風險高漲影響，亞洲主要市場也全數下挫。

證交所指出，由於近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，台股可能會與全球市場連動。美國3月通膨數據續熱，且勞動力市場強勁，推遲市場對聯準會降息時點的預期，美國十年期公債殖利率一度竄升突破4.6％，加上聯準會官員鷹派發言，18日美國四大指數除道瓊指數外，皆呈下跌走勢，台股隨之大跌。

觀察國際情勢，證交所表示，俄烏及以巴衝突持續未解，伊朗於上周對以色列發動大規模空襲，以色列反擊，以飛彈攻擊伊朗境內，中東地區的動盪，影響全球供應鏈，國際地緣政治風險升溫，也是造成全球股市動盪的原因。

證交所並以基本面來安定股民之心，證交所指出，我國1月、2月累計出口較2023年同期成長9.7％，市場資金穩定，加上國發會發布景氣燈號於今年轉為綠燈，顯示台灣經濟已逐漸回升，各主要預測機構也認為2024年國內經濟成長率可望超過3％，顯示台股基本面穩固。

證交所表示，將密切注意相關國際事件對台股市場的影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

台股 證交所

延伸閱讀

證交所：台股基本面良好 投資人宜理性面對近期波動

雲豹不理台股崩跌今漲停 網喊：是不是該認錯直上雲豹了？

台股大跳水千點兇手是誰？網揭市場動盪原因：安全帶要綁好了

台股盤中一度下跌逾千點 10檔鎖漲停屹立不搖

相關新聞

他喊：特斯拉股價大跌加買！曝「財報看不出來」的價值在這

美國電動車大廠特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，估約1.4萬人要捲舖蓋走人，股價下跌。PTT網友指出「趁股價大跌加買」，他分析，特斯拉是投資主因是「狗狗幣」，且執行長馬斯克隨口一句話都會牽連市場脈動，他認為「這些是財報看不出來的價值」。其他人坦言，「沒辦法說服大眾特斯拉是科技公司就準備慘了」。

台股發生什麼事？三大「巧合」因素衝擊 盤中一度暴跌千點

台股早盤跳空開低，盤中指數猶如大怒神一路下殺，跌點一度超過千點，最低觸及19291點，終場下跌774點，以19527點作...

419股災又是黑色星期五！台股今創史上最大跌點紀錄 以1萬9527點收盤

台北股市今（19）日殺聲震天，開盤即跳空大跌破2萬點大關，盤中加權股價指數下探1萬9291點，指數重摔1010點，終場以...

台股出現史上最大災情 證交所說話了 都是他們惹的禍

台北股市加權股價指數重摔774點，創史上收盤最大跌點，以1萬9527點作收，跌幅3.81％，成交爆出大量7047億元，證...

高股息ETF換股潮開跑 00900大開大闔調整持股為哪樁？

市場重量級焦點-高股息ETF換股潮來了！由富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息打頭陣，調整將自18日交易結束...

證交所：台股基本面良好 投資人宜理性面對近期波動

受到通膨數據續熱及國際地緣政治風險高漲影響，19日台灣發行量加權股價指數收盤下跌774.08點，跌幅為3.81%，成交值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。