台股出現史上最大災情 證交所說話了 都是他們惹的禍

台北股市加權股價指數重摔774點，創史上收盤最大跌點，以1萬9527點作收，跌幅3.81％，成交爆出大量7047億元，證交所今日表示，台股是受到通膨數據續熱及國際地緣政治風險高漲影響，亞洲主要市場也全數下挫。

證交所指出，由於近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，台股可能會與全球市場連動。美國3月通膨數據續熱，且勞動力市場強勁，推遲市場對聯準會降息時點的預期，美國十年期公債殖利率一度竄升突破4.6％，加上聯準會官員鷹派發言，18日美國四大指數除道瓊指數外，皆呈下跌走勢，台股隨之大跌。

觀察國際情勢，證交所表示，俄烏及以巴衝突持續未解，伊朗於上周對以色列發動大規模空襲，以色列反擊，以飛彈攻擊伊朗境內，中東地區的動盪，影響全球供應鏈，國際地緣政治風險升溫，也是造成全球股市動盪的原因。

證交所並以基本面來安定股民之心，證交所指出，我國1月、2月累計出口較2023年同期成長9.7％，市場資金穩定，加上國發會發布景氣燈號於今年轉為綠燈，顯示台灣經濟已逐漸回升，各主要預測機構也認為2024年國內經濟成長率可望超過3％，顯示台股基本面穩固。

證交所表示，將密切注意相關國際事件對台股市場的影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。