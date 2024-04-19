證交所：台股基本面良好 投資人宜理性面對近期波動

受到通膨數據續熱及國際地緣政治風險高漲影響，19日台灣發行量加權股價指數收盤下跌774.08點，跌幅為3.81%，成交值約為7,047.88億元，亞洲主要市場亦全數下挫。臺灣證券交易所表示，由於近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，台灣發行量加權股價指數可能會與全球市場連動。

證交所表示，美國3月通膨數據續熱且勞動力市場強勁，推遲市場對聯準會降息時點的預期，美國十年期公債殖利率一度竄升突破4.6%，加上聯準會官員鷹派發言，18日美國四大指數除道瓊指數皆呈下跌走勢，台股隨之走跌。觀察國際情勢，俄烏及以巴衝突持續未解，伊朗於上周對以色列發動大規模空襲，今報載以色列於凌晨飛彈攻擊伊朗境內，中東地區的動盪，影響全球供應鏈，國際地緣政治風險升溫，亦造成全球股市動盪。

證交所表示，觀察國內情勢，我國1月、2月累計出口較2023年同期成長9.7%，市場資金穩定，加上國發會景氣燈號於今年轉為綠燈，顯示台灣經濟已逐漸回升，各主要預測機構亦認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，顯示台股基本面穩固。證交所將密切注意相關國際事件對臺股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。