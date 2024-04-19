台股爆量崩跌 中經院：對金融面有影響、實體面仍穩固

台股19日重挫，盤中最低點來到19,291.88點，盤中跌點達1,009點，寫盤中歷史第二大跌點，終場收在19,527點，重跌774點，成交量達7,047億元，改寫台股單日收盤最大跌點。對此，中經院院長葉俊顯今表示，以伊衝突影響是偏向金融面，但實體面仍舊是穩固向前趨勢。

受到美股跌多漲少、台積電（2330）ADR下跌近5%，台股今盤中失守兩萬點，又傳出以伊衝突擴大，以色列發射飛彈擊中伊朗目標，台股一度下挫1000點。但市場認為，主因應該是疑似以色列回擊伊朗，全球都害怕中東的戰事擴大，不光只是台股，連同美股及日、韓股都出現大跌，恐慌性的殺盤。

中經院副院長王健全表示，先前《經濟學人》曾經估算，以哈戰爭爆發時，對全球經濟成長率影響-0.1個百分點，而以色列與伊朗的衝突若擴大至波斯灣戰爭的規模，則對全球GDP影響是-1個百分點。不過，王健全認為，美國會要求以色列自制，中東戰事帶來的影響應該是短期消息面。

此外，王建全還提到，若以台積電的股價來估算，每跌1元、影響大盤8點來計算，今日一度重挫57元，影響大盤464點，其他可能是以伊戰事或其他消息面帶來的影響。