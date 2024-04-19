台股發生什麼事？三大「巧合」因素衝擊 盤中一度暴跌千點

台股早盤跳空開低，盤中指數猶如大怒神一路下殺，跌點一度超過千點，最低觸及19291點，終場下跌774點，以19527點作收。到底是什麼原因使台股恐慌暴跌？歸納證券分析師看法，包括美國聯準會（Fed）利率決策不確定性、美國經濟數據影響美股頹勢，更重要的，台積電「法說變法會」，三大保守內容澆熄今年領漲的電動車、AI、半導體主要題材，盤中股價大跌超過7%。

台積電昨（18）日召開法說會，就公司基本面來看，第1季財報毛利率53.1%，符合預期。歸屬母公司淨利2254.9億元，季減5.5%，年增8.9%，每股純益8.7元。今年美元營收成長目標，維持增幅約21%至26%；加上資本支出未調整，仍在280億至320億美元，也意味股利政策仍有調高空間。

另外，CoWoS先進封裝產能今年將倍增，雖供需缺口縮小，但仍處於供不應求狀態，等於相關應用需求不墜，是整場法說利多。

但台積電總裁魏哲家提出三個下修，成為股價大跌約5%的元兇，包括全球半導體市場預期比先前保守，由年增10%「以上」，縮回約10%，第二、晶圓代工市場產值展望從原估的20%，減為15-17%；第三、產業需求面較先前更謹慎看待。

仔細觀察，每每台積電法說會釋出的產業看法動見觀瞻，先是全球半導體市場展望下修，等於示警全球半導體產業過去成長動能可能轉趨緩和或進入高原期，對股市來說，「欠缺想像空間」是一大忌諱。

其次，晶圓代工市場看法也縮減，直接暗示晶圓代工最大一塊餅的成熟製程需求弱，雖先進製程需求持續暢旺，但也有隱憂。至於產業需求面部分，魏哲家認為，手機、PC仍疲弱，去年已經示警的車用電子狀況比預期差，將轉為衰退，而AI需求強勁，但傳統伺服器相對疲弱，讓近期股市熱炒的題材，頓時失去支撐。

對於台股大跌，新光投信董事長劉坤錫直言是三大因素，包括以色列攻擊伊朗、美國利率政策不確定，以及台積電法說。他提到，「剛巧」三大因素碰在一起，如剛好以色列反擊伊朗，且疑似在核電設施附近，時間也在一早台股開盤左右。

其次，美國紐約聯儲總裁威廉斯拋出Fed不急著降息，必要時還考慮升息，劉坤錫說，這觸動金融市場敏感神經。因為原本市場從去年來都預期降息，但此番言論下，美元指數轉強站回106，美國10年期公債殖利率也飆上4.6%前波高點，連帶美股原本可能止穩，但又可能往下跌。

第三個「恰巧」的原因則是台積電法說內容，劉坤錫認為，包括對全球半導體、晶圓代工產值下修都影響長線投資判斷，而手機、PC需求比預期差，加上AI伺服器進入新舊版轉換期，似乎青黃不接，而車用電子也看得比原先保守，基本面感覺有反轉。

對於台股後市操作方向？劉坤錫強調，戒慎保守。分析師王兆立則指出，美股四大指數已跌到季線附近，半導體指標股艾司摩爾（ASML）財報不佳，台股拉回整理要看能不能在季線止跌，未來可能會進入中期整理，主流族群可能改變，他建議，先觀察大盤止穩後的相對抗跌股。