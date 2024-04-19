快訊

Bigbang大聲宣布5月來台！關於歌唱天才的7件事，原來歌手不是第一夢想，還曾推過「這個」奇特周邊！

台股盤中一度下跌逾千點 10檔個股仍飆上漲停屹立不搖

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

台股盤中一度下跌逾千點 10檔鎖漲停屹立不搖

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股19日開低走低盤中一度重挫逾千點，台積電（2330）領跌，各類股幾乎都是下跌，僅航運股及綠能環保股力守紅盤抗跌，盤面上超過千檔個股下跌，但包括欣陸（3703）、尼得科超眾（6230）、億泰（1616）、榮星（1617）、皇昌（2543）、根基（2546）、台火（9902）、旭然（4556）、天鉞電（5251）、印鉐（8080）等則是飆上漲停，股價屹立不搖。

FED「鷹聲再起」，再傳出今年不排除再升息的看法，美股周四費城半導體大跌，美債殖利率持續攀升，台股早盤以19,992.06點開低，台積電領跌，早盤也是開低走低，盤中再傳出以色列對伊朗進行報復性攻擊的消息，進一步加重大盤跌勢， 一度下滑至19,291.88點，重挫逾千點。

台股重挫，但仍有逾10檔的個股飆上漲停，股價表現強勢，包括營建股的欣陸、皇昌、印鉐、根基等股盤中衝上漲停，表現搶眼；另外，電器電纜股的億泰、榮星也是亮燈漲停。

還有其它類股的台火、旭然也是強勢亮燈，散熱的尼得科超眾持續拉出第4根漲停，還有光電的天鉞電則是強鎖漲停。

台積電 漲停

延伸閱讀

台股大跌…持股+ETF同樣全部都跌！ 專家：只心心念念想買更多便宜

台股大逃殺夜盤怕爆成真 另一派網友卻大喊：追空一定大賺

兩資金行情 台股新目標

台積電挫低35元 台股開盤下跌309點 失望性賣壓湧現

相關新聞

台積電法說失靈 台股盤中重挫超過千點 創歷史第二紀錄

Fed降息不確定性，國際情勢緊張，以及台積電（2330）法說下修景氣展望，影響台股今（19）日開低重挫，盤中一度跌至19...

台股大跌…持股+ETF同樣全部都跌！ 專家：只心心念念想買更多便宜

台股一下子出現500多點的跌勢，但氛圍我覺得跟以前不一樣，這次好多大大不但不緊張，反而跟我一樣都在找有沒有便宜價的股票可以買...

台股盤中一度下跌逾千點 10檔鎖漲停屹立不搖

台股19日開低走低盤中一度重挫逾千點，台積電（2330）領跌，各類股幾乎都是下跌，僅航運股及綠能環保股力守紅盤抗跌，盤面...

高股息ETF換股潮開跑 00900大開大闔調整持股為哪樁？

市場重量級焦點-高股息ETF換股潮來了！由富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息打頭陣，調整將自18日交易結束...

台股又跌破2萬點大關 盤中挫逾千點引恐慌 國安基金這樣看

台股19日大跌摜破2萬點大關，盤中一度跌逾千點，國安基金相關官員指出，台股重挫原因包括反映台積電（2330）法說會的市場...

台積電大跌是刀子還是禮物？ 法人認為該這麼做

台股19日開低走低盤中一度重挫逾千點，台積電大跌，一度下探至746元，重挫58元，跌幅7.21%，影響大盤指數逾400點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。