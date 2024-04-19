台股盤中一度下跌逾千點 10檔鎖漲停屹立不搖

台股19日開低走低盤中一度重挫逾千點，台積電（2330）領跌，各類股幾乎都是下跌，僅航運股及綠能環保股力守紅盤抗跌，盤面上超過千檔個股下跌，但包括欣陸（3703）、尼得科超眾（6230）、億泰（1616）、榮星（1617）、皇昌（2543）、根基（2546）、台火（9902）、旭然（4556）、天鉞電（5251）、印鉐（8080）等則是飆上漲停，股價屹立不搖。

FED「鷹聲再起」，再傳出今年不排除再升息的看法，美股周四費城半導體大跌，美債殖利率持續攀升，台股早盤以19,992.06點開低，台積電領跌，早盤也是開低走低，盤中再傳出以色列對伊朗進行報復性攻擊的消息，進一步加重大盤跌勢， 一度下滑至19,291.88點，重挫逾千點。

台股重挫，但仍有逾10檔的個股飆上漲停，股價表現強勢，包括營建股的欣陸、皇昌、印鉐、根基等股盤中衝上漲停，表現搶眼；另外，電器電纜股的億泰、榮星也是亮燈漲停。

還有其它類股的台火、旭然也是強勢亮燈，散熱的尼得科超眾持續拉出第4根漲停，還有光電的天鉞電則是強鎖漲停。