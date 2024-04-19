台積電法說失靈 台股盤中重挫超過千點 寫下歷史新紀錄
Fed降息不確定性，國際情勢緊張，以及台積電（2330）法說下修景氣展望，影響台股今（19）日開低重挫，盤中一度跌至19291.88點，重挫超過千點，寫下史上最大單日跌點，台積電盤中重挫超過6%，影響大盤點數超過400點。
台股重挫千點，一舉超過2020年1月30日的696.97點，創下歷史新紀錄，台股史上最大跌點分別為，第三名2021年5月12日680.76點，第四名2018年10月11日660.72點，第五名2021年5月11日652.48點。
台積電法說會拋出震撼市場的訊息，下修今年全球半導體、全球晶圓代工、及車用市場等三大領域展望，台積電ADR周四重挫4.86%，台股19日開低再失守2萬點，台積電跳空重挫，以769元開出，下跌35元，盤中下探至746元，大跌58元，跌幅超過6%。
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