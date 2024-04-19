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台積電挫6.5% 台股盤中崩跌711點跌破19600點
台積電法說會失靈，加上以伊衝突恐再升級，台股遭逢兩大利空夾擊，開盤摜破2萬點大關，盤中指數一度下殺至19589.55點，跌逾711點，電子股大跌逾4%，台積電跌53元，下探751元，挫逾6.5%。
美國公債殖利率走揚，反映出聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策立即轉向的希望日益渺茫，華爾街股市主要指數歷經震盪後多半收黑。
台積電18日舉行法人說明會，也未宣布調高資本支出，台積電ADR重跌4.86%，至132.27美元，費城半導體指數終場挫跌1.66%。
至10時29分左右，台股加權指數下跌703點至19597點，電子股大跌逾45%，金融股跌逾1.9%，代表中小型股票的櫃買指數下跌逾2.8%；盤中上市櫃股票下跌家數合計逾1500家。
台積電股價暴跌，盤中下殺至751元，跌幅6.5%，下跌53元，聯發科、鴻海均重挫約5%，AI概念股下挫，近日強勢的營建、重電等族群也遭拖累，開高走低。
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