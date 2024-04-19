特斯拉的成長會止於今年？ 專家：過程雖許多不如預期但同樣也會有驚奇！

特斯拉宣布裁員10%，看來又是一個雪上加霜的消息。來幫大家複習一下不遠的歷史...

2011年4月1日，摩根史坦利發佈了一份看多特斯拉的報告，當天特斯拉的股價是1.78元（分拆後還原的價格）。

摩根史坦利預測特斯拉將會是美國第四大的汽車製造商。摩根史坦利為了幫助大家想像，特別引用了1900年及1913年紐約第五大道的街景做例子；1900年的照片中的第五大道上只能找到一台汽車，其餘全部是馬車；而在1913的第五大道上你找不到任何一匹馬了，取而代之的是各式汽車，這不過是十多年的時間變化...

2024年後的今天，就算特斯拉從分拆後的歷史高點400元以上跌至今（16日）天的161元，股價仍實現了超過90倍的成長。

而十年前台灣的馬路上，可能連一台特斯拉都看不到，但如今台灣的大街小巷上都能看到各種型號的特斯拉。而且，就算如今特斯拉已經是滿街跑了，當你看到一台路上的Model Y 時可能都還是會忍不住跟旁邊的朋友高喊一聲「特斯拉！」。所以，你真的相信特斯拉的成長之路就止於今年了嗎？你覺得10年後路上會看得到更多的特斯拉嗎？

其實這不是特斯拉第一次大裁員，這是特斯拉自2017年以來第五次大規模裁員，2017年當年特斯拉將員工人數減少了2%。 此後，在2018、2019、2022年又分別裁減9%、7%和3%人員。若以比率來看，此次裁員雖然超越了2018年的9%，但特斯拉的員工數仍從2018年初的3.8萬名，增加到2024年初的14萬名，成長率依然驚人。

特斯拉創立至今，從2012年開始銷售Roadster，從一年只能賣出2400輛電動車，到了2023年，一年可以售出180萬輛電動車，至今全球累積銷售超過600萬輛電動車，而這只不過是特斯拉開發的六款車型的銷售成績。而特斯拉真的會因為一兩年的成長趨緩，就讓你認為特斯拉的成長之路就此停歇了嗎？

我個人是沒這麼悲觀，我相信特斯拉未來的十年還會一樣是很精彩的十年，跟過去十年一樣會有很多的不如預期，但也會一樣有很多的驚奇！

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