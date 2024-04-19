近期股、債市波動會比較大！ 女子：「不排除升息」可能性致美債殖利率攀升

上班前碎碎念系列

美國聯準會延續昨天Powell的談話，有其他官員表示今年「不排除升息」可能性，導致美債殖利率攀升，也影響股市表現。

道瓊+0.06%、標普-0.22%、納斯達克指數-0.52%、費城半導體指數-1.66%；而台灣人眾所矚目的台積電，雖然財報數據還可以，也據傳美國廠4奈米上半年會開始量產，不過台積ADR仍-4.86%。

總結一下，女子覺得近期股價波動會比較大（債券市場也是），台股市場可能也會受到一定影響。而匯率方面，美元也持續走強，1美元已經到了154.6日圓，不過由於新台幣也走弱，所以去日本旅遊的台灣人可能不見得有感，但是新台幣兌日圓還是在0.21的水準女子覺得還是很不錯的。

最後多談一下日本股市，雖然日本股市從41,000點回檔至38,000點，不過由於巴菲特領頭的波克夏再度發售2500億日圓的債券加碼日股，再加上日本為了吸引外資，日本交易所採取的一系列公司治理措施，對於日股女子都還是很期待的。

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