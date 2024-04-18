摩根資產管理：第2季抱高品質債券與高股息股票 科技出口升溫帶動亞股

隨著美國3月通膨超乎市場預期，再加上油、金與美元的價格在近期同步飆升，今年以來強漲的股市似乎也開始面臨挑戰。摩根資產管理指出，目前全球經濟增長分布不均，且美國通膨也出現僵固現象，對投資人來說現階段有點進退兩難，當前可採取高品質債券搭配高股息股票的方式，渡過傳統上震盪較大的第2季。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示，美國經濟表現強勁、較低的政策利率前景及亞洲出口的持續復甦，都

可望替以成長型股票為主的美國與亞洲帶來優勢；不過，美國通膨的僵固性、中國大陸復甦的訊號不明、以及全球地緣政治衝突又再度加劇，這些都會給投資人帶來新的壓力。更重要的是，隨著今年第一季股市的漲多，最近美股又開始出現較激烈的震盪，就連資金也轉向美元與黃金等避險資產，可見投資人現在面臨的決策壓力相當大。

許長泰補充，由於美國3月通膨數據超過市場預期，所以市場對聯準會的降息時程表也再度順延，即便美國的非農就業數據目前還是不錯、失業率也維持在3.9%，但平均時薪漲幅卻已回落到4.5%，核心通膨也未出現顯著下降，這就代表聯準會需要更多時間去蒐集相關數據，才能決定今年貨幣政策的方向。

在此情境下，許長泰表示投資就要回到企業本身，去看看企業的體質與獲利是否能將其優勢反映在價格上。尤其第2季又是傳統上配股配息的旺季，從這個面向出發，就會凸顯高品質債券與高股息股票的優勢。許長泰補充，正因為聯準會延後了降息預期，所以高品質的美國公債與企業債仍是布局的重心，需要提醒投資人的是，在這時候佈局這類資產，著眼的是未來長期的孳息收益，而非基於降息預期所帶來的價格反彈。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，除了高品質的固定收益資產以外，亞洲股票、特別是以日本、台灣與韓國的股票也有投資機會，因為這些市場主要的製造出口皆為電子零組件，而相較於其他非科技的製造，科技製造的週期自去年第4季以來已明顯轉佳，這會讓台灣或韓國受惠。另外，市場也預估日本企業的獲利可望自第2季起再次轉佳，2024全年的EPS也比三個月前的預估增加來到近11%，顯示在科技出的帶動下，台灣、韓國與日本股市在第2季都各有機會。

林雅慧指出，如果把股票與債券等資產同步評比，可發現在美國科技股的帶動下，包括標普500指數、成熟市場股票與成熟市場的成長股，現在的評價的確偏貴；但其他如優質的國庫券、成熟市場價值股、新興市場股票與亞太不含日本股票與投資等級債等資產，現在的評價面卻相對吸引人，可見儘管近期市場震盪，但從估值的角度來看，投資人的選項還是很多。