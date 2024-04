摩根資產管理：第2季抱高品質債券與高股息股票 科技出口升溫帶動亞股

隨著美國3月通膨超乎市場預期,再加上油、金與美元的價格在近期同步飆升,今年以來強漲的股市似乎也開始面臨挑戰。摩根資產管理指出,目前全球經濟增長分布不均,且美國通膨也出現僵固現象,對投資人來說現階段有點進退兩難,當前可採取高品質債券搭配高股息股票的方式,渡過傳統上震盪較大的第2季。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示,美國經濟表現強勁、較低的政策利率前景及亞洲出口的持續復甦,都

可望替以成長型股票為主的美國與亞洲帶來優勢;不過,美國通膨的僵固性、中國大陸復甦的訊號不明、以及全球地緣政治衝突又再度加劇,這些都會給投資人帶來新的壓力。更重要的是,隨著今年第一季股市的漲多,最近美股又開始出現較激烈的震盪,就連資金也轉向美元與黃金等避險資產,可見投資人現在面臨的決策壓力相當大。

許長泰補充,由於美國3月通膨數據超過市場預期,所以市場對聯準會的降息時程表也再度順延,即便美國的非農就業數據目前還是不錯、失業率也維持在3.9%,但平均時薪漲幅卻已回落到4.5%,核心通膨也未出現顯著下降,這就代表聯準會需要更多時間去蒐集相關數據,才能決定今年貨幣政策的方向。

在此情境下,許長泰表示投資就要回到企業本身,去看看企業的體質與獲利是否能將其優勢反映在價格上。尤其第2季又是傳統上配股配息的旺季,從這個面向出發,就會凸顯高品質債券與高股息股票的優勢。許長泰補充,正因為聯準會延後了降息預期,所以高品質的美國公債與企業債仍是布局的重心,需要提醒投資人的是,在這時候佈局這類資產,著眼的是未來長期的孳息收益,而非基於降息預期所帶來的價格反彈。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出,除了高品質的固定收益資產以外,亞洲股票、特別是以日本、台灣與韓國的股票也有投資機會,因為這些市場主要的製造出口皆為電子零組件,而相較於其他非科技的製造,科技製造的週期自去年第4季以來已明顯轉佳,這會讓台灣或韓國受惠。另外,市場也預估日本企業的獲利可望自第2季起再次轉佳,2024全年的EPS也比三個月前的預估增加來到近11%,顯示在科技出的帶動下,台灣、韓國與日本股市在第2季都各有機會。

林雅慧指出,如果把股票與債券等資產同步評比,可發現在美國科技股的帶動下,包括標普500指數、成熟市場股票與成熟市場的成長股,現在的評價的確偏貴;但其他如優質的國庫券、成熟市場價值股、新興市場股票與亞太不含日本股票與投資等級債等資產,現在的評價面卻相對吸引人,可見儘管近期市場震盪,但從估值的角度來看,投資人的選項還是很多。