搶搭降息循環投資列車！聯邦美國優選投資等級債券基金5月6日募集

聯邦投信推出最新基金產品「聯邦美國優選投資等級債券基金」，聯邦美國優選投資等級債券基金將在5月6日正式募集，每單位發行價新台幣10元或美元10元。本基金有三大特色兩大策略一大優勢，投資美國、聚焦投資等級債、精選百大企業，三者環環相扣優化投資風險，讓投資人無須憂慮地緣政治風險同時帶來穩健收益。

針對目前聯準會的最新動態，聯邦投資研究團隊分析，由近期美國總經數據顯示，美國的經濟仍維持強勁的狀態，同時也越來越往軟著陸的方向發展，尤其IMF又上修今年美國的GDP至2.7，而在聯準會（Fed）主席鮑爾在最新的會議中，提及通膨尚未在預期內具有明確性下降，因此市場解讀，降息次數或時間可能更加延後。

聯邦投資研究團隊更進一步說明，若將時間拉長至兩到三年來看，以美國通膨在2022年時已經觸頂而言，其實現在通膨是處於慢慢下降的趨勢。然而，若以價格波動度考量，短期通膨指標可能略有波動，也是在可接受的範圍內，不過以擁抱高息收的角度上，現在的時機反而為投資人提供更漂亮的進場機會與成本。

另外，在投資等級債的優勢上，本身具備信用利差的收益，在利率高原期時，可以預料利率風險持續波動，因此利率仍維持在高檔，利息也相對於高於公債，故投資人布局投資等級債時，會有利差報酬又同時擁有利率風險收益機會，反觀風險上除非遇到急速降息，在漸進式降息趨勢下，信用利差都不會明顯放大。

在「聯邦美國優選投資等級債券基金」特色上，聯邦投資研究團隊分享，主要第三大特色是投資全世界區域相對最安全且具有流動性跟發展機會的美國，聚焦具有絕對佳時間點的投資等級債券、再「優選」出美國前百大市值的企業，層層脈絡下，優化投資風險，讓投資人無須憂慮地緣政治風險，又能帶來穩健收益。另外，主動式操作搭配增益策略，可以調整投資組合的存續期間，有效降低利率波動風險。

投資建議上，聯邦投資研究團隊認為，高利率環境下，債券投資變得更具吸引力，上一次基準利率達到5.5%高點，目前也是自2000年以來少見的情況，不僅可以在資本保值的同時也有機會獲得穩定的收益，投資人可把握機會進場布局。