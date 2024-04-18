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水情拉警報 這幾檔水資源概念股飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
水情警報響起，台股18日震盪，水資源概念股表現強勢。圖為石門水庫現況。記者季相儒／攝影 張幼芳
水情警報響起，台股18日震盪，水資源概念股表現強勢。圖為石門水庫現況。記者季相儒／攝影 張幼芳

水情警報響起，水情嚴峻情況超越百年大旱，石門水庫蓄水率只剩24%、寶山、寶二水庫蓄水量也下跌，台股18日震盪，水資源概念股表現強勢，國統（8936）亮燈漲停，寫下天價92.2元紀錄，山林水（8473）、力麒（5512）、旭然（4556）也強勢亮出漲停紅燈。

台股今日以20,126.57點開出，下跌86.76點，指數開低後一度下滑至20,057.81點，但盤中台積電翻紅，股價再站上800元，鴻海也翻紅，拉升大盤指數翻紅，一度衝高至20,347.14點，盤中反而上漲逾百點。

台股震盪，盤中高低點差距達289.33點，振幅1.43%，但在水情緊張下，水資源概念股一早就是盤面上的強勢指標，國統以85.5元開高後走高，快速衝上漲停92.2元鎖死，創下歷史新高價，排隊買單超過1.9萬張。

山林水以44.5元開高後也是快衝上漲停47.75元鎖死，創2020年10月以來的新高價；力麒早盤以12.65元開出，盤中衝上漲停13元，為2018年4月以來的新高價，排隊買單超過1.9萬張；旭然也是開高走高，早盤以37.25元開高，盤中衝上漲停39.45元。

漲停 石門水庫

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