證券商內部控制制度標準規範宣導說明會4月18日起跑

為協助證券商內部稽核人員充分瞭解「證券商內部控制制度標準規範」修正內容，提升證券商對投資人服務品質，保障投資大眾權益，臺灣證券交易所每年度均與櫃買中心、集保公司及券商公會共同舉辦證券商內部控制制度標準規範宣導說明會，2024年度將於4月18日起至6月7日分別於台北、高雄、台南、台中及新竹共辦理12場次，預計與會人數約1,800人。

這次宣導會將針對「證券商內部控制制度標準規範」的相關修正進行說明，包括：線上開戶得採金融行動身分識別（金融FIDO）方式確認、開放電子支付帳戶得為交割專戶分戶帳之款項移轉約定帳戶選項，及證券商應注意客戶是否具有價證券借貸標的證券發行公司內部人身分等。

此外，亦將對證券商資通安全事項加強宣導，如：今年度全體證券商資安人員均應取得相關資安證照，及營業處所如有提供外部網路服務，應比照網路安全管理進行管控等，期望藉由此次宣導，增進證券商內部稽核人員之職能，提昇內部監督機制之效能，並強化資安韌性，以提供證券投資人更安全、更安心的服務。

這次說明會，一律採取網路報名，並採用QR CODE報名系統的報到作業，臺灣證券交易所表示，台北場報名截止日為各場次前1日，非台北場報名截止日則為5月30日，各證券商內部稽核人員可踴躍報名參加。