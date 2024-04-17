廣達2利多相助、激勵股價翻紅漲逾2% 加速填息

代工大廠廣達（2382）上周五（4/12）進行除息交易，扣除配發的9元股利後，至今已連續4個交易日呈現貼息，而17日股價在子公司取得2組「燃料電池微電網系統」及另一子公司有望入手三星AI伺服器大單，兩大利多消息的激勵下 ，以254元開高震盪，盤中雖一度翻黑，但尾盤仍強拉大漲，終場以254.5元收紅，漲幅達2%。

三星電子共同執行長慶桂顯傳近日訪台並拜訪廣達旗下雲達科技，而雲達也在網上發文強調「很高興能在總部接待慶桂顯博士，分享雲達最新的技術進展」。消息人士透露，慶桂顯此次來台，最主要任務是推廣三星的高頻寬記憶體產品。而市場也看好，隨著三星日後釋出龐大的AI伺服器訂單，雲達將有機會再入手更多商機。

此外，廣達也在16日代替位於美國田納西州納許維爾子公司QMN公告，為滿足公司營運需求，將以美金高達5,310萬元（約合新台幣16.992億元，匯率：32.00）的價格，取得2組（含安裝及技術服務）「燃料電池微電網系統」（Fuel Cell Microgrid System），公司指出，交易款項將依合約及安裝進度來進行付款。

對此，廣達今年擬配發9元現金股息，若以上周四收盤價284.5元計算，現金殖利率達3.63%，而廣達今年預計發放現金股息總額高達347億元。不過根據公開資訊顯示，廣達近十年以來，填息天數大多都相當漫長，而資料顯示，廣達從2012年開始大約已超過十年時間，都無法在10天內完成填息，其中，更有6年的時間，填息天數都超過百日。不過隨著2大利多消息的釋出，外界也看好將加速廣達填息的效率。