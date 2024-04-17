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債券殖利率反彈 價格甜蜜點浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

通膨升幅高於預期、勞動市場強勁，致使市場預期聯準會（Fed）降息時程再度延後的機率升高，帶動美國十年期公債殖利率反彈，並牽動美債價格下跌。永豐投信表示，雖然降息時機恐延後，不過，多數官員認為今年終將會降息。因此，債券仍具有投資吸引力，短期價格回落之下，反而提供了投資人債市相對佳的價格布局機會。

永豐20年美公債 ETF 經理人林永祥表示，3月美國消費者物價指數（CPI）年增率為3.5%，升幅高於預期，而超出預期的通膨數據，澆熄了市場預期6月降息的可能性。另外，FOMC　會議記錄也顯示出決策者對於通膨頑固的擔憂，並重申仍需看到更多數據支持貨幣政策才可能轉向寬鬆，但也保持今年底前會降息的說法。

林永祥指出，在美國通膨數據開出後，市場擔憂今年降息的可能性，美國10年期公債殖利率隨即觸及4.5%，來到兩周以來的高點，與殖利率呈反向的債券價格也隨之走低。不過，升息進入尾聲已是市場共識，建議透過長天期債券參與債市成長機會，未來在進入降息循環，資本利得空間也相對短債來得大。惟須注意目前美國通膨尚未受控，短期債市相對震盪，在今年降息的趨勢不變，可以透過分批投入的方式布局。

美國 通膨 降息

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