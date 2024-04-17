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八大公股4月買超逾7千張 大同爆逾21萬張大量鎖漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股17日盤中大漲逾300點，重電股再成為盤面上的熱點，大同（2371）4月以來獲八大公股行庫買超7,540張，17日開高走高衝上漲停64.3元，盤中爆出逾19萬張成交量，高居個股成交量冠軍，且領軍電力相關概念股強漲，大亞（1609）、華榮（1608）同樣爆量衝漲停，華新（1605）、中興電（1513）放量大漲。

台股17日以19,986.62點開高，盤中收復2萬點，一度拉升至20,245.15點，盤中上漲逾300點，各類股中電器電纜股漲幅居冠，盤中大漲逾7%，電機機械股盤中漲幅逾6%，另外，營建股漲幅逾3%，電子股中漲幅領先的則是其他電子、電子通路，另外，綠能環保盤中漲幅逾3%。

從各類股漲幅來看，以電力相關題材撐盤的電器電纜股及電機機械股的表現最為搶眼，以成交量來看，由重電股的大同領軍，盤中爆出逾21萬張成交量，高居個股成交量冠軍，股價衝上漲停64.3元。

大亞也爆量衝上漲停58.9元，盤中成交量逾10萬張，居個股成交量第二名；華榮也是放量衝上漲停40.5元；另外，盤中放量大漲的還包括，華新盤中漲幅逾7%、中興電盤中大漲逾9%、東元（1504）也上漲逾7%。

大同17日高居個股成交量冠軍，統計4月以來八大公股行庫買超發現，4月來買超大同達7,540張；在基本面的表現上，大同3月合併營收36.7億元，月減3.21%，年減8.86%，累計今年1-3月合併營收108.2億元，年減2.71%，若扣除轉投資公司、大型案場交貨遞延等因素影響，大同重電、電纜事業今年首季累計營收均呈現雙位數增長。

大同定調今年為衝刺美國變壓器市場元年，預計4月取得北美變壓器UL實驗室認證後，計畫透過大同美國電機公司、既有經銷商以及國際大品牌合作接單，目標鎖定以美國加州為核心，擴展至大西北地區與德州等當地電力公司、EPC 業者及新能源系統廠家，透過多元化的業務推廣渠道，在最短時間內爭取訂單。

大同主推電力變壓器、配電變壓器及美式箱變（亭置式變壓器），今年定調為美國變壓器元年，其中，配電變壓器的交貨期較短，今年以先行出貨配電變壓器為第一優先，後續隨著電力級變壓器2025年跟進出貨成營收加速器，擴大營收規模。

大同 營收

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