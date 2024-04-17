台股重挫 法人：留意中東情勢與台積電法說

美股主要指數重挫影響，台股昨天帶量下殺，終場大跌547.81點，創18個月來最大跌點，摜破2萬點關卡，收在19901.96點。法人指出，仍須留意中東情勢發展，與本週四舉行的台積電法說會內容。

道瓊工業指數上漲63.86點或0.17%，收37798.97點，標準普爾指數下跌10.41點或0.21%，收5051.41點；以科技股為主的那斯達克指數下跌19.77點或或0.12%，收15865.25點，費城半導體指數上漲41.434點或0.89%，收4720.531點。

台股昨天開低走低，盤中一度重挫逾600點，最低來到19844點，終場指數下跌547.81點，跌幅2.68%，收在19901.96點，成交金額擴大至5349.09億元。觀察19大類股走勢，各類股均呈現下跌，最弱勢類股為電器電纜、航運、汽車。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超572.98億元；其中自營商賣超200.77億元，投信買超16.04億元，外資及陸資賣超388.25億元。

外資賣超以高息ETF居多，其中賣超元大台灣價值高息（00940）最多，達9萬1456張，國泰永續高股息（00878）5萬1551張居次，群益台灣精選高息（00919）4萬8361張居第3。

昨天台股電子權值股走弱，法人指出，關鍵在本週四台積電法說；非電聚焦中東衝突題材，如貴金屬、無人機，以及昨天台股重挫，相對抗跌且量能有控的自行車、汽車零組件、成衣。