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外資狙殺 台股失守2萬大關

聯合報／ 記者陳儷方朱漢崙／台北報導
中東地緣政治風險擴大，台股昨大跌五百多點，摜破二萬點關卡，台股恐慌指數創一年多來最高。記者季相儒／攝影
中東地緣政治風險擴大，台股昨大跌五百多點，摜破二萬點關卡，台股恐慌指數創一年多來最高。記者季相儒／攝影

中東地緣政治風險繼續升溫，美股四大指數重挫，讓台股和匯市愁雲慘霧。昨台股開低走低，準內閣才剛宣布第三波人事，加權指數就跌破二萬點大關，最低來到一萬九千八百八十四點，尾盤跌幅略為收斂，以一萬九千九百○一點作收，大跌五四七點，跌幅達百分之二點六八。

台股重挫，台匯也大貶，盤中最低到三十二點五六五兌一美元，但在央行出手下，新台幣對美元匯率以卅二點四九○作收，重貶一點一二角，即期外匯市場交易量高達廿三點八一億美元。

匯銀人士解釋，三大因素造成台幣貶至卅二點五價位，包括美國經濟數據強勁帶動美元強勢；人民幣十六日定盤價拉高了天花板，對美元而言，亞幣加大貶值空間；以及台股大跌、外資匯出等三大原因，致新台幣兌美元匯率收盤價貶至二○一六年下半年以來新低。台幣貶值幅度大於日圓的百分之○點三二、新加坡幣的百分之○點二八、人民幣的百分之○點○二，但小於歐元的百分之○點三八、越南盾的百分之○點四四、韓元的百分之○點七五。

資深分析師許博傑指出，昨天外資狙殺台股意圖明顯，十七日台指期結算，外資空單一萬多口空單留到大盤都跌破二萬點了還沒回補，不放過再壓低結算的機會。目前台股技術面已轉弱，不過周四台積電法說仍有機會救台股，如果展望超乎市場預期，也許可為台股提供強心針。

昨天權值股台積電終場以每股七八八元作收，大跌十八元，跌幅達百分之二點二三，讓過兩天就要召開法說會的台積電暫時烏雲密布。

台股跌破兩萬點大關，讓金管會、證期局出面信心喊話，證期局指出，今年截至四月十五日止，台股漲幅百分之十四點○五，相較日本漲幅百分之十七點二四、上海漲幅百分之二點七七、韓國漲幅百分之○點五七、新加坡跌幅百分之一點七五、深圳跌幅百分之一點六三、香港跌幅百分之二點六二，台股漲幅僅次日本。

金管會也表示，就擔保維持率數字來看，截至四月十五日止，信用交易之整戶擔保維持率為百分之一七三點四四；另外在台股基本面上，截至三月底本益比約廿三點五三倍，現金殖利率達百分之二點七一 ，加計股票股利為百分之二點八一，國內上市櫃公司截至三月底累計營收約九點五三兆元，較去年同期增加百分之五點四為歷年同期次高，均展現台股具備穩健基本面。

台幣 台積電 台股

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